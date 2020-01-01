أخبار ميلان اليوم | برشلونة يستهدف مدافع الفريق، ومحاولات حماية أوغلو

ما هو جديد الروسونيري؟

محاولات تمديد عقود ثنائي الدفاع في الفريق، واستهداف برشلونة لأحد اللاعبين، والخوف من خسارة تشالهان أوغلو لصالح إنتر أو يوفنتوس، ضمن أخبار ميلان اليوم، الإثنين، 16 نوفمبر 2020.

ميلان يفاوض كيير لتمديد عقده

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ ميلان يحاول تمديد عقد سيمون كيير خلال الفترة المقبلة.

وسوف يحصل اللاعب على عقد جديد لمدة موسم إضافي بعد أن أثبت إمكانياته خلال الفترة الحالية.

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المسحة الثانية لبيولي تؤكد استمرار إصابته بكورونا

خضع ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان، لمسحة ثانية لمعرفة موقف إصابته بفيروس كورونا.

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وبحسب "كالتشيو ميركاتو" فإنّ بيولي لا يزال مصابًا بفيروس كورونا، إذ ظهرت المسحة إيجابية.

كالابريا يقترب من التمديد مع ميلان

يرغب دافيد كالابريا، مدافع ميلان، في تمديد عقده لما بعد يونيو 2022 ولن يحصل على أي زيادة في راتبه.

وبحسب "توتو سبورت" فإنّ اللاعب يفضل الاستمرار رفقة ميلان على أن يستمر راتبه 2 مليون يورو سنويًا.

ميلان يحاول حماية أوغلو من إنتر ويوفنتوس

يخطط نادي إنتر للتعاقد مع تشالهان أوغلو في الصيف المقبل بالمجان بعد انتهاء عقده مع ميلان مع منحه الراتب الذي يطلبه.

إلا أنّ يوفنتوس، بحسب "توتو سبورت" قد يتحرك في يناير لجلب اللاعب مقابل التخلص من فيديريكو بيرنارديسكي في صفقة تبادلية.

اللاعب التركي يحصل على راتب سنوي يصل إلى 2.5 مليون يورو لكنّه يرغب في زيادة إلى 5.5 مليون يورو.

برشلونة يستهدف مدافع ميلان

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة وضع عدة أسماء للتعاقد معها في يناير على أن تكون أقل تكلفة بسبب الوضع المالي المتأزم.

ومن بين الأسماء المرشحة، مدافع ميلان، ماتيو موساشيو، والذي لم يشارك بصورة مستمرة مع الروسونيري خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات المتكررة.