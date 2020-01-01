أخبار ميلان اليوم | بديل دوناروما وستة مرشحين لدعم الهجوم

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ 16 من يونيو 2020.

البديل المنتظر لدوناروما حال فشل التجديد والمرشحين لدعم الهجوم يتدصدران أهم أخبار ميلان اليوم الـ 16 من يونيو.

ميلان يحدد سعر مدافعه

حسب موقع ميلان لايف، فإن إيه سي ميلان يرغب في بيع مدافعه ماتيو موساكيو بنهاية الموسم الحالي.

الموقع أضاف ان أندية إشبيلية وفالنسيا هما الناديين المهتميين بالحصول على خدمات موساكيو مع طلب ميلان لعشرة ملايين يورو للتخلي عن لاعبه.

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ستة مرشحين لدعم الهجوم

حسب توتو سبورت، فإن إيه سي ميللان قلص اختياراته لست مرشحين لتدعيم خط الهجوم الصيف المقبل.

المرشحين هم ممفيس ديباس لاعب ليون، لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، ميليك مهاجم نابولي، مايرون بوادو لاعب ألكامار، جيانلوكا سكاماكا لاعب إيسكولي، محمد قادوس لاعب نوردشيلاند.

التضحية من أجل دوناروما

بحسب ما أوضحت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" فإدارة النادي قررت الحفاظ على اللاعب جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق بأي ثمن.

جاء هذا في الوقت نفسه الذي انتشرت فيه العديد من الأنباء عن وضع الإدارة لحد أقصى يخص الأجور، إلا أن دوناروما سيتم التعامل معه بشكل مختلف، حيث ينتهي تعاقده في الصيف القادم، وتأمل الإدارة في الحفاظ عليه.

تحديد بديل دوناروما

أكدت صحيفة إيبولا البرتغالية أن إيه سي ميلان حدد بديل حارسه جانلويجي دوناروما حال عدم الوصول لاتفاق من أجل تجديد التعاقد.

الصحيفة أشارت لأن لويس ماكسيميانو حارس سبورتنج لشبونة هو المرشح الأول لخلافة دوناروما والذي يحظى باهتمام برشلونة مع توقع بتخلي لشبونة عن الحارس مقابل 40 مليون يورو.

ميلان ينضم لسباق نجم نيس

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب مالانج سار نجم فريق نيس الفرنسي.

بولونيا: تفاوضنا مع زلاتان ولكن هل نضمه في الصيف؟

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" والتي أكدت أن عدة أندية أخرى مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب أيضًا على رأسها إنتر ولاتسيو وآينتراخت فرانكفورت بالإضافة إلى ليون الفرنسي ووست هام ونيوكاسل.

لاتسيو يصارع ميلان على ثلاثة من أهدافه

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي لاتسيو يزاحم نظيره ميلان على عدد من أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكر موقع "سامبري ميلان"، فالثلاثي هم فلورنتينو لويس لاعب بنفيكا، وفيليب ماكس لاعب أوجسبورج بالإضافة إلى دومينيك سزوبوسزلاي لاعب فريق سالزبورج.

آرسنال يفتح طريق ميلان لضم نجم لايبزيج

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن طريق ميلان لضم اللاعب دايوت أوباميكانو نجم فريق لايبزيج الألماني أصبح مفتوحًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن آرسنال انسحب مؤخرًا من الصفقة، مما يعزز من فرص ميلان في ضم اللاعب.

ميلان يستعد للكشف الطبي على لاعب ليون

اقترب نادي ميلان من الحصول على خدمات اللاعب بيير كالولو نجم فريق ليون الشاب بيير كالولو بعدما أقنعته إدارة النادي الميلاني بمشروعها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي في ميلانو خلال الساعات المقبلة.