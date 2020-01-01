أخبار ميلان اليوم | انضمام هنري الجديد وبحث عن ظهير

ما هو جديد الديافولو؟

ضم موهبة هاماربي السويدي، واستمرار التحركات على صعيد سوق الانتقالات لدعم الفريق ضمن أخبار ميلان اليوم، 13 أغسطس 2020.

البحث يستمر عن ظهير أيمن

تحدثت "توتوسبورت" عن تحديد إدارة ميلان ثلاثة لاعبين كقائمة نهائية للمرشحين لدعم مركز الظهير الأيمن الموسم المقبل.

الأسماء المطروحة هي سيرج أورييه من توتنهام، ولكن يتفوق عليه الثنائي إيمرسون من برشلونة والمُعار إلى ريال بيتيس، والدولي الهولندي دومفريس، لاعب إيندهوفن.

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رينا يتقرب من المغادرة مجدداً

ذكرت "كورييري" أن بيبي رينا من المرجح أن يغادر صفوف ميلان بعد عودته من الإعارة في صفوف أستون فيلا.

وذكر التقرير أن أبرز الأندية المهتمة بخدمات الحارس الإسباني هو فالنسيا، والذي بدأ بالفعل اتصالاته مع وكلاء اللاعب.

بوبيجا مرشح للعودة

ذكرت "لاجازيتا" أن إدارة ميلان تفكر في الإبقاء على توماسو بوبيجا الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع بوردينوني.

اللاعب الشاب تألق مع الفريق في السيري بي وقاده إلى الملحق، وأوضح التقرير أن مدرب ميلان ستيفانو بيولي قد يبقيه كاحتياطي لفرانك كيسييه.

ميلان يعود من أجل فلورنتينو

أفادت "لاجازيتا" أن ميلان عاد للاهتمام من جديد بالبرتغالي فلورنتينو، متوسط ميدان بنفيكا، بعد أن كان أحد المهتمين به في يناير.

وأشار التقرير إلى أن العقبة في طريق الروسونيري لضم اللاعب هو سعره المقدر في حدود 30 مليون يورو، ولذا قد يعرض النادي حل الإعارة لموسمين أو موسم.

ميلان يضم "هنري" الجديد

شبهت "لاجازيتا" أحدث صفقات ميلان إميل روباك بنجم فرنسا السابق تييري هنري، وقالت إن اللاعب السويدي الشاب سيكون إضافة حقيقية للهجوم.

ميلان ضم صاحب السبعة عشر عاماً بعد صراع مع عدة أندية، الخبر الذي أكده المدير الرياضي لهاماربي، بالإضافة لعدة مصادر صحفية إيطالية.