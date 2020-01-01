أخبار ميلان اليوم | انتصار على باريس في الميركاتو وتعليق وضع رانجنيك

ما هو جديد الروسونيري؟

هزيمة باريس وتدعيمات قوية منتظرة مع رانجنيك ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 29 يونيو 2020.

التفوق على باريس

اقترب إيه سي ميلان من تأمين صفقة دومينيك سوبوسلاي لاعب ريد بول سالسبورج حسب سبورت ميديا سيت.

يطلب النادي 25 مليون يورو للتخلي عن لاعبه ولكن ميلان يحاول إنهائها بأ20 مليون يورو فقط متفوقًا على الثنائي باريس سان جيرمان وآرسنال.

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اهتمام بلاعب ساو باولو

حسب جلوب سبورت البرازيلية، إيه سي ميلان مهتم بالتعاقد مع لاعب ساو باولو إيجور ليزيرو والذي يصل قيمته إلى 50 مليون يورو.

ميلان لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن لابن الـ22 عامًا ولكنه أحد الخيارات الرئيسية المنتظرة لإدارة الروسونيري في انتظار حسم ملف المدرب الجديد.

صفقتان مقابل 7 ملايين يورو

حسب ميلان نيوز، فإن إيه سي ميلان قرر التعاقد مع الثنائي سيميوني كيير وأليكسس سايليمايكرس بشكل نهائي.

ميلان سيدفع 7 ملايين يورو للحصول على الثنائي حسب البنود المتوافرة في العقدين بعد المستوى المميز الذي ظهرا به مع الروسونيري.

شكوك رانجنيك تعطل الصفقة

تحدثت "كورسيرا" عن مفاجأة كبيرة بخصوص تعطل المفاوضات بين ميلان ورالف رانجنيك رغم الحديث عن اتفاق وشيك بين الطرفين.

وأبدى المدرب الألماني شكوكاً حول الخطة التي يضعها النادي للموسم المقبل، والمبلغ الذي سيكون بحوذته لسوق الانتقالات، خصوصاً أنه سيتولى أيضاً مركز المدير الرياضي.

رانجنيك أيضاً تشكك حول الفريق الذي سيعمل معه الموسم القادم، ومن هنا جاء الحديث عن إمكانية استمرار باولو مالديني وستيفانو بيولي في مناصبهما لعام إضافي.

خطة جازيديس لإنقاذ ميلان

"كالتشيو ميركاتو" استعرض خطة إيفان جازيديس، مدير النادي، بخصوص إعادة الفريق للواجهة من جديد الموسم المقبل، والتي تعتمد على أمرين أساسيين.

الأمر الأساسي الأول هو توفير سيولة ومكاسب مادية عبر بيع اللاعبين والتخلص من الأجور المرتفعة بالفريق، وثانياً تأمين التواجد الأوروبي، سواء بالدوري الأوروبي، أو دوري الأبطال.

الخطوة الثالثة بعد تأمين الأولى والثانية هو توفير رعاة أكبر من الحاليين، مع العمل على إنهاء بناء الملعب الجديد مع الجار إنتر بأسرع وقت.