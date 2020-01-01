أخبار ميلان اليوم | الشعراوي يقترب من العودة ورحيل بونافينتورا

تعرف على أهم أخبار ميلان يوم 10 سبتمبر 2010.

رحيل جياكومو بونافينتورا وأندريه سيلفا وفتح الباب لعودة ستيفان الشعراوي ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم الخميس، 10 سبتمبر 2020.

ميلان يعلن رحيل سيلفا إلى آينتراخت فرانكفورت

أعلن ميلان رحيل أندريه سيلفا إلى صفوف فرانكفورت بصورة نهائية بعد تفعيل بند أحقية الشراء.

بونافينتورا ينضم إلى فيورنتينا

غادر جياكومو بونافينتورا فريق ميلان لينضم إلى فيورنتينا الإيطالي مجانًا بعد انتهاء عقده رفقة الروسونيري.

اللاعب استمر 6 مواسم في قلعة سان سيرو بعد انضمامه في 2014 من أتالانتا مقابل 5.4 مليون يورو.

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الشعراوي يفتح الباب لعودته إلى أوروبا

يقترب نجم ميلان السابق ذو الأصول المصرية، ستيفان الشعراوي، من العودة إلى أوروبا والرحيل عن فريق شنجهاي شينهوا الصيني.

ورغم أنّ اللاعب بدأ مسيرته في ميلان لكن الإدارة لا تفكر في إعادته، بينما باريس سان جيرمان وروما وأتلتيكو مدريد أبرز الفرق المهتمة به.

موناكو ينافس ميلان على موهبة بنفيكا

قدّم نادي موناكو عرضًا لنادي بنفيكا للتعاقد مع فلورينتينو لويس مقابل 30 مليون يورو، وهو الموهبة التي يحاول ميلان التعاقد معها.

ميلان قدّم عرضًا لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل مبلغ يتراوح بين 21-25 مليون يورو.