أخبار ميلان اليوم | التعاقد مع دالوت وتوتي يساعد في ضم روديجر

ما هو جديد الروسونيري؟

حسم صفقة دالوت ومساعدة أسطورة روما، توتي، الروسونيري لضم أنطونيو روديجر من تشيلسي ضمن أخبار ميلان اليوم، الأحد، 4 أكتوبر 2020.

رسميًا .. ميلان يحسم صفقة دالوت

أعلن نادي ميلان إتمام التعاقد مع ديوجو دالوت، ظهير مانشستر يونايتد ، على سبيل الإعارة الجافة حتى نهاية الموسم.

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وسوف يرتدي اللاعب القميص رقم 5 وقادر على المشاركة مع الفريق بعد فترة التوقف الدولي.

بيان رسمي: @DalotDiogo 🚨



يعلن نادي اي سي ميلان عن التوقيع مع المدافع ديوجو دالوت على سبيل الإعارة من نادي مانشستر يونايتد. وسيرتدي دالوت القميص رقم 5 في صفوف الروسونيري.



التفاصيل ⬅️ https://t.co/gktiMxfapX #ميلان_دائمًا #ReadyToUnleash pic.twitter.com/NdKvztiaWc

— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) October 4, 2020

توتي يساعد ميلان على ضم روديجر

كشفت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية أنّ أسطورة روما، فرانشيسكو توتي، في مفاوضات مع تشيلسي لإعادة الألماني أنطونيو روديجر إلى الدوري الإيطالي.

وبحسب الصحيفة، فإنّ توتي عرض روديجر على فريقه السابق، روما، وكذلك على ميلان.

براهيم دياز: ميلان فرصة كبيرة بالنسبة لي

قال براهيم دياز في تصريحات لقناة ميلان: "لقاء ريو آفي كان صعبًا للغاية وبالأخص على المستوى البدني وهذا هو الطبيعي في البطولات الأوروبية".

وتابع: "هدفنا الفوز بكل المباريات ومساعدة الفريق على حصد النقاط الثلاثة أمام أي منافس".

واختتم: "أنا سعيد بالحصول على الفرص مع ميلان وأحاول استغلالها بكل الطرق لأجل مساعدة الفريق".

احصائية دفاعية مذهلة لميلان في 2020

يمتلك ميلان إحصائية رائعة على الصعيد الدفاعي في الدوري الإيطالي خلال عام 2020.

ولم يستقبل ميلان سوى 22 هدفًا فقط في 23 مباراة خلال العام الجاري في الدوري الإيطالي ليصبح أقوى دفاع في السيري آ.