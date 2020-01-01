أخبار ميلان اليوم | التضحية من أجل دوناروما والكشف الطبي لنجم ليون

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ 15 من يونيو 2020.

رغبة الإدارة في التضحية من أجل جيانلويجي دوناروما والانضمام لسباق ضم نجم نيس والتحضير للكشف الطبي على لاعب ليون، ضمن أهم أخبار ميلان اليوم الـ 15 من يونيو.

التضحية من أجل دوناروما

بحسب ما أوضحت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" فإدارة النادي قررت الحفاظ على اللاعب جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق بأي ثمن.

جاء هذا في الوقت نفسه الذي انتشرت فيه العديد من الأنباء عن وضع الإدارة لحد أقصى يخص الأجور، إلا أن دوناروما سيتم التعامل معه بشكل مختلف، حيث ينتهي تعاقده في الصيف القادم، وتأمل الإدارة في الحفاظ عليه.

المزيد من الفرق

ميلان ينضم لسباق نجم نيس

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب مالانج سار نجم فريق نيس الفرنسي.

بولونيا: تفاوضنا مع زلاتان ولكن هل نضمه في الصيف؟

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" والتي أكدت أن عدة أندية أخرى مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب أيضًا على رأسها إنتر ولاتسيو وآينتراخت فرانكفورت بالإضافة إلى ليون الفرنسي ووست هام ونيوكاسل.

لاتسيو يصارع ميلان على ثلاثة من أهدافه

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي لاتسيو يزاحم نظيره ميلان على عدد من أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكر موقع "سامبري ميلان"، فالثلاثي هم فلورنتينو لويس لاعب بنفيكا، وفيليب ماكس لاعب أوجسبورج بالإضافة إلى دومينيك سزوبوسزلاي لاعب فريق سالزبورج.

آرسنال يفتح طريق ميلان لضم نجم لايبزيج

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن طريق ميلان لضم اللاعب دايوت أوباميكانو نجم فريق لايبزيج الألماني أصبح مفتوحًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن آرسنال انسحب مؤخرًا من الصفقة، مما يعزز من فرص ميلان في ضم اللاعب.

ميلان يستعد للكشف الطبي على لاعب ليون

اقترب نادي ميلان من الحصول على خدمات اللاعب بيير كالولو نجم فريق ليون الشاب بيير كالولو بعدما أقنعته إدارة النادي الميلاني بمشروعها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي في ميلانو خلال الساعات المقبلة.