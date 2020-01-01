أخبار ميلان اليوم | الإعلان عن الصفقة الجديدة ومصير تونالي الأوروبي

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم السبت الموافق الـ 12 من شهر سبتمبر 2020.

الإعلان عن صفقة ضم الحارس تشيبريان تاتاروشانو بشكل رسمي، وعدم تسجيل ساندرو تونالي أوروبيًا بالإضافة لرفض مدافع ليون ضمن أهم أخبار ميلان لليوم السبت الموافق الـ 12 من شهر سبتمبر 2020.

ميلان يعلن صفقته الجديدة

أعلن نادي ميلان بشكل رسمي عن حصوله على خدمات الحارس تشيبريان تاتاروشانو من صفوف ليون الفرنسي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي بعدما اجتاز الحارس صاحب الـ 34 عامًا الفحص الطبي الخاص بالفريق في الساعات الماضية.

المزيد من الفرق

تونالي خارج القائمة الأوروبية

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان لم يرسل اسم لاعبه الجديد ساندرو تونالي ضمن قائمته الخاصة بالمشاركات الأوروبية في الموسم الجديد.

سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الإيطالي في ميركاتو صيف 2020

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن النادي يمكنه أن يسجل اللاعب قبل 24 من أول مباراة له في الموسم الجديد على المستوى الأوروبي.

باكايوكو يرفض كريستال بالاس

رفض الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب تشيلسي الحالي الانضمام لصفوف كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، والتي أكدت أن رغبة اللاعب الأولى هي العودة لصفوف ميلان من جديد.

مدافع ليون يعقد رحيل باكيتا

أبدى نادي ليون رغبته في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا من صفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي الفرنسي يسعى لوضع لاعبه جايسون دينايير في الصفقة وهو ما يرفضه ميلان.