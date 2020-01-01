أخبار ميلان اليوم | الإعارات الحل وحسم مصير رينا

ما هو جديد الروسونيري؟

التوجه للإعارات لتدعيم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية، ومصير بيبي رينا ضمن أخبار ميلان اليوم، 9 أغسطس 2020.

اتجاه لتمديد إعارة ريبيتش

ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان وآينتراخت فرانكوفت في طريقهما لتمديد إعارة الثنائي أندريه سيلفا وأنتي ريبيتش.

ويلعب الثنائي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وأوضحت الجريدة الوردية أن الاتفاق وشيك لمد الإعارة لكليهما لموسم أو موسمين إضافيين.

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مناقشات بخصوص رينا

"توتوسبورت" ناقشت وضعية بيبي رينا بعد عودته من الإعارة مع أستون فيلا وذكرت أن الإسباني يواجه احتمالين للموسم المقبل.

الحل الأول هو استمراره ولكن مع البقاء احتياطياً لجيانلويجي دوناروما الذي سيجدد عقده، أو الرحيل إذا أراد اللعب بشكل أساسي.

باكايوكو يقترب على سبيل الإعارة

"توتوسبورت" أيضاً تحدثت عن وضعية تيمويه باكايوكو وذكرت أن الصفقة قد تتم في نهاية الأمر بشكل الإعارة مع إلزامية الشراء.

اللاعب الفرنسي يريد العودة لميلان ومستعد للحصول على راتبه على دفعات، ولكن يتبقى التفاوض مع تشيلسي لحسم الصفقة.

رودريجيز يقترب من تورينو

ذكر الصحفي المختص في الانتقالات ألفريدو بيدولا أن ميلان سيجتمع مع تورينو لمناقشة انتقال ظهيره ريكاردو رودريجيز إلى الجراناتا.

اللاعب يحظى بإعجاب مدرب التورو الجديد وميلان السابق ماركو جيامباولو، ويعد خارج الحسابات بعد عودته من الإعارة من إيندهوفن.

تغييرات على الصعيد الدفاعي

"توتوسبورت" أوضحت أن أحد الثنائي ليو دوارتي أو ماتيو موساكيو سيغادر هذا الصيف، والأقرب هو الأول في ظل عدم الإقناع وتعدد الإصابات.

أيضاً على صعيد الأظهرة يتوقع رحيل دافيدي كالابريا الذي يتابعه ثنائي الأندلس إشبيلية وريال بيتيس، وكذلك دييجو لاكسالت.