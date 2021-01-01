أخبار ميلان اليوم | اعتذار إبراهيموفيتش واستعادة ثلاثة ركائز أمام بولونيا

ما هي أهم أخبار ميلان لليوم الموافق الـ 27 من يناير 2021.

اعتذار إبراهيموفيتش عن البطاقة الحمراء واستعادة ثلاثة لاعبين قبل مواجهة بولونيا ضمن أهم أخبار ميلان اليوم الموافق الـ 27 من يناير 2021.

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إبراهيموفيتش يعتذر عن البطاقة الحمراء

أكد ستيفانو بيولي المدير الفني لإيه سي ميلان أن لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اعتذر للجميع في غرفة خلع الملابس بعد تلقيه للبطاقة الحمراء أمام إنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا.

ستيفانو قال في تصريحات بعد المباراة:" قد اعتذر كالبطل في غرفة الملابس للاعبين وللجماهير أيضًا، كان يرغب في مساعدتنا والأمور ساءت بعد طرده".

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استعادة ثلاثة ركائز أمام بولونيا

بعد دخول مباراة إنتر وسط 6 غيابات مؤثرة فإن ستيفانو بيولي قد يستعيد ثلاثة لاعبين هامين له قبل مواجهة بولونيا المقبلة.

حسب لاجازيتا ديلو سبورت فإن الثلاثي إسماعيل بن ناصر وساندرو تونالي وماريو ماندجوكيتش سيتواجدون في قائمة الفريق مع انتظار سلبية مسحة هاكان تشالهان أوغلو والتي قد تأتي في أي وقت

ريال مدريد يعوض راموس من ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب سيمون كيير نجم ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فيتشاخيس"، والذي أكد أن النادي الإسباني سيقدم عرضه لميلان وقيمته 15 مليون يورو حال رحل سيرخيو راموس بنهاية الموسم الجاري.

البحث عن بديل هيرنانديز مستمر

إبراهيموفيتش يُعبر عن غضبه من خسارة ميلان بطريقة غريبة جدًا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان لا يزال يسعى لحسم صفقة بديل تيو هيرنانديز في مركز الظهير.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز"، والذي أكد أن نونو مينديش لاعب سبورتينج لشبونة ومعه ماتياس فينا نجم بالميراس هما المرشحان لذلك المركز بعد فشل مفاوضات ضم جونيور فيربو من برشلونة.

الشرط الجزائي لبن ناصر يقلق ميلان

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن إدارة ميلان قلقة بشأن مستقبل لاعبهم الجزائري إسماعيل بن ناصر.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن الشرط الجزائي الخاص برحيله لأي فريق أجنبي مقابل 50 مليون يورو هو السبب في ذلك القلق، وليس مدة العقد نفسها، والتي تنتهي في 2024.