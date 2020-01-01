أخبار ميلان اليوم | اتفاق مع إيكاردي ومانشستر يطلب نجم الفريق

ما هو جديد الروسونيري؟

أجواء ما بعد الانتصار الأوروبي على سبارتا براج، والمفاوضات المزعومة مع ماورو إيكاردي ضمن أخبار ميلان اليوم، 30 أكتوبر 2020.

بيولي يشيد بتونالي

أشاد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، بالعرض المميز لفريقه في الانتصار بالدوري الأوروبي على سبارتا براج، وخص بالشكر ساندرو تونالي.

وقال بيولي مع "سكاي" إن اللاعب الشاب قام بتقدم كبير في مستواه للأمام، خصوصاً وأنه لم يحضر الاستعدادات للموسم في ميلان، والآن سينافس بقوة على مركز بالتشكيل الأساسي.

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كما خصص بيولي بعضاً من إشادته لنجمه زلاتان إبراهيموفيتش، والذي وصفه بالبطل، وأنه كان سيطلب المشاركة في اللقاء حتى لو طلب منه الراحة.

وتحدث المدرب عن إسماعيل بن ناصر وتطوره الكبير هذا الموسم، وأوضح أن اللاعب يملك بعد مساحة للتحسن، كما عنون تألق دييجو دالوت وقال إنه يمكنه اللعب يمين أو يسار الدفاع.

اتفاق مع إيكاردي

ذكر "TodoFichajes" أن ميلان قد أتم اتفاقاً شخصياً مع مهاجم بي إس جي ماورو إيكاردي من أجل ضمه بعد فشله في العثور على مكان أساسي الموسم الحالي مع فريقه.

لاعب إنتر السابق قد يكلف ميلان قرابة 40 مليون يورو، المبلغ الذي وافق إيفان جازيديس، مدير النادي، على صرفه، بحسب التقرير الإسباني.

اهتمام من مانشستر يونايتد بتشالهان أوغلو

نفس المصدر، "TodoFichajes"، قال إن مانشستر يونايتد دخل على الخط من أجل ضم هاكان تشالهان أوغلو، متوسط ميدان ميلان.

وينتهي عقد صانع الألعاب التركي مع الروسونيري في 2021، ولم يتوصل الطرفان بعد لاتفاق لتمديده، وسط أنباء عن محاولة لتسويقه من وكيله لعديد الأندية.

راعي جديد لميلان

أمضى ميلان عقد رعاية جديد مع شركة "Etro" للملابس حسبما أعلن عبر موقعه الرسمي.

الشركة عقدها سيمتد حتى نهاية الموسم الجاري، وستزود الفريق بمجموعة من الإكسسوارات في رحلاته الخارجية.

لياو: العام الماضي كان صعباً

قال رافائيل لياو، مهاجم ميلان، مع "سكاي" إنه يلعب في أي مركز يطلبه منه المدرب، وأن العام الماضي كان صعباً عليه ولكن الآن أصبح يتمتع بالثقة.

وأوضح اللاعب مع قناة النادي الرسمية بعد لقاء سبارتا أنه سعيد بالثقة التي يتمتع بها من بقية لاعبي الفريق والمدرب الفني، وأنه يشعر بالسعادة في ميلانو.