أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يعد بالتضحية، وحسم صفقة تونالي

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 30 من أغسطس 2020.

تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش، وحسم صفقة ساندرو تونالي بالإضافة لتجديد عقد هاكان تشالهان أوغلو ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 30 من أغسطس 2020.

إبراهيموفيتش: لن أكون كالدمية في ميلان، ومستعد للتضحية من أجل الفريق

أعرب زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان عن سعادته بتجديد تعاقده رفقة الفريق، وأكد على تطلعه للفترة المقبلة في صفوف النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي لميلان، وأكد خلالها أنه مستعد للتضحية من أجل الفريق.

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تجديد عقد هاكان هو التالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يركز في الوقت الحالي على تجديد عقد اللاعب هاكان تشالهان أوغلو.

جاء هذا بحسب ما أوضحت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن الإدارة تريد بقاء اللاعب في صفوف الفريق حتى 2024.

جيرارد ديولوفيو يضغط للعودة لميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب جيرارد ديولوفيو يضغط في الوقت الحالي على ناديه واتفورد من أجل العودة لميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن وكيل يعرف أن ميلان سيتحرك فقط حال ضغط اللاعب على ناديه.

تونالي يمنح ميلان الضوء الأخضر

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أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي اللاعب ساندرو تونالي قد وافق على الانضمام لصفوف ميلان بالفعل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي سيحاول حسم كل شيء خلال 48 ساعة مع بريشيا.

