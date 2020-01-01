أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يسخر من رانجنيك ويعلن الرحيل

ما هو جديد الروسونيري؟

حديث زلاتان إبراهيموفيتش عن مستقبله والمدرب المحتمل الجديد رالف رانجنيك ضمن أخبار ميلان اليوم، 10 يوليو 2020.

إبراهيموفيتش يحدد مستقبله ويسخر من رانجنيك

تحدث زلاتان إبراهيموفيتش مع "لاجازيتا" حول مستقبله وإمكانية تولي الألماني رالف رانجنيك تدريب الفريق الموسم القادم.

وقال إبرا: "ألعب من أجل الفوز بشيء وهنا أنا في بيتي، إبرا وميلان لا يجب أن يلعبا الدوري الأوروبي، هذا نادي مكانه ليس الدوري الأوروبي".

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وأكمل: "من هو رانجنيك؟ لا أعرف راجنيك هذا، ألعب للعشق ومجاناً، الاعتزال في أمريكا كان سهلاً للغاية ولكن عدت للميلان ولكن كوفيد أوقف كل شيء".

وختم: "الآن أفكر وسنرى ما سيحدث في النادي، إذا استمر الحال هكذا سيكون صعباً الاستمرار في ميلان الموسم المقبل، أنا شخص صريح".

مفاوضات مع فرانكفورت من أجل ريبيتش

ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان في مفاوضات مع آينتراخت فرانكفورت من أجل التعاقد نهائياً مع لاعب الفريق المعار أنتي ريبيتش.

إعارة ريبيتش تنتهي بعد في يونيو 2021، ولكن ميلان يريد تأمين اللاعب، ويدور الحديث حول ضمه نهائياً مقابل 25 مليون يورو.

ميلان يتحرك لضم الشباب

أوضحت "توتوسبورت" أيضاً أن ميلان في مفاوضات مع ويسلي فوفانا، لاعب سانت إتيان، وكريستوفر أيير من سيلتيك.

وأكدت الصحيفة أن النادي الإيطالي قد تقدم بعرضين رسميين لضم اللاعبين، ولكن تم رفضهما في الساعات الماضية.