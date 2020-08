أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يختار رقمه الجديد وتونالي يقترب

إعلان زلاتان إبراهيموفيتش عن رقمه الجديد، واقتراب ساندرو تونالي ضمن أخبار ميلان اليوم، 28 أغسطس 2020.

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش عبر حسابه الشخصي على تويتر عن الرقم الجديد الذي سيرتديه رفقة ميلان الموسم المقبل.

ورغم عدم الإعلان رسمياً عن التجديد، ولكن السويدي نشر صورة له بالرقم 11 وقال: "كما قلت، أنا فقط أقوم بالإحماء، ميلان".

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx