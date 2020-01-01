أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يجدد واهتمام بلاعب ريال مدريد

ما هو جديد الروسونيري؟

جديد مصير زلاتان إبراهيموفيتش ومتابعة لاعبين من الليجا ضمن أخبار ميلان اليوم، 30 يوليو 2020.

إبراهيموفيتش يقترب من البقاء

ذكرت "لا ريبوبليكا" أن زلاتان إبراهيموفيتش في طريقه لتمديد عقده مع النادي لموسم إضافي مقابل أربعة ملايين يورو موسمياً.

"لاجازيتا" تحدثت عن اجتماع جديد بين وكيل إبرا مينو رايولا وإدارة الروسونيري من أجل التفاصيل الأخيرة في المفاوضات.

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اهتمام بروكا ولكن

أفادت "موندو" أن ميلان سيجد منافسة قوية من أندية الليجا وأخرى خارجها من أجل التعاقد مع ماركو روكا، لاعب إسبانيول.

نجم منتخب إسبانيا الشاب متاح في سوق الانتقالات بعد هبوط ناديه، وأتلتيكو هو الأكثر اهتماماً مع ميلان، ولكن وضعية النادي الإسباني الاقتصادية تصعب الصفقة.

اهتمام بلاعب ريال مدريد

أشارت "موندو" أيضاً إلى وجود اهتمام من الروسونيري بخدمات لاعب ريال مدريد المُعار إلى ليجانيس أوسكار رودريجيز.

اللاعب الشاب تنتهي إعارته مع ليجانيس هذا الصيف، ولكن لا يتوقع عودته لصفوف الملكي، وجذب انتباه ميلان وفياريال.