أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش مديرًا فنيًا، وحل سحري لأزمة هاكان

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 15 من شهر نوفمبر.

توقف المفاوضات مع هاكان تشالهان أوغلو وتحسن حالة المدير الفني ستيفانو بيولي، بالإضافة لدور زلاتان إبراهيموفيتش في غياب المدرب ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 15 من شهر نوفمبر.

توقف مفاوضات استمرار هاكان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان أوقف مؤخرًا مفاوضات تجديد عقد اللاعب هاكان تشالهان أوغلو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن ميلان بالرغم من ذلك لم يستسلم ولا يريد خسارة اللاعب بشكل مجاني.

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حل وارد لأزمة هاكان

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد وجد حلًا ممكنًا لأزمة تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب هاكان تشالهان أوغلو.

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حيث قد يحصل على اللاعب فيديريكو بيرنارديسكي من يوفنتوس في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تحسن حالة بيولي

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أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن حالة المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان تتحسن، وأنه لا يعاني من أي أعراض ويعمل حاليًا من منزله.

وسيخضع بيولي لمسحة طبية مساء اليوم، وقد يستمر غيابه عن الملعب للمباريات الثلاث المقبلة أمام نابولي وليل وفيرونتينا.

إبراهيموفيتش مديرًا فنيًا

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم فأن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيكون دوره قياديًا بشكل أكبر في غياب ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب سيكون له دورًا فنيًا أكبر حتى يعود بيولي من إصابته بفيروس كورونا.