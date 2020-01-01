أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش لا يرتاح وعودة باريزي

ما هو جديد الروسونيري؟

الأجواء قبل مباراة سبارتا براج بالدوري الأوروبي وعودة فرانكو باريزي للعمل في صفوف النادي ضمن أخبار ميلان اليوم، 29 أكتوبر 2020.

إبراهيموفيتش يقود الفريق أمام سبارتا

ذكرت كل الصحف الإيطالية أن مدرب ميلان ستيفانو بيولي سيعتمد على زلاتان إبراهيموفيتش أساسياً في مقابلة الليلة أمام سبارتا براج لحساب الدوري الأوروبي.

وسيشهد التشكيل بعض التغييرات بدخول براهيم دياز ودييجو دالوت، وكذلك سامو كاستييخو، مع استمرار سيبريان تاتاروسانو في المرمى رغم الهفوات أمام روما.

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عودة باريزي

احتفت الصحف الإيطالية بقرار إدارة ميلان تعيين فرانكو باريزي، القائد الأسطوري السابق للنادي، بمنصب نائب الرئيس الفخري كما أعلن الرئيس باولو سكاروني.

باريزي يعود للعمل مع الإدارة بعد سابق تعيين القائد التاريخي الآخر باولو مالديني في دور المدير الرياضي رفقة إيفان جازيديس وريكي ماسارا.

خسائر في الميزانية بسبب كوفيد - 19

تكبدت إدارة ميلان خسائر كبرى في الميزانية التي أعلنت عنها الأربعاء فيما يخص الموسم المنصرم 2019- 2020.

وسجلت إدارة النادي خسائر في حدود 103 مليون يورو، ما يزيد بقرابة 20 مليون يورو عن الموسم السابق، والسبب انخفاض العوائد بسبب جائحة كورونا.

كالولو في الطريق للمغادرة

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يفكر في إعارة مدافعه الأيمن بيير كالولو بعد أن فشل في الدخول بحسابات ستيفانو بيولي منذ بداية الموسم.

ولم يلعب الفرنسي أي مباراة منذ انطلاق الموسم بعد وصوله مجاناً من ليون الصيف الماضي كأولى صفقات الفريق.