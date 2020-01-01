أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش قد يعود للسويد، وتجديد عقد كيسييه

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مغازلة زلاتان إبراهيموفيتش لمنتخب السويد، واقتراب تجديد عقد فرانك كيسييه، ضمن أخبار ميلان اليوم، الإثنين، 2 نوفمبر 2020.

زلاتان إبراهيموفيتش يغازل منتخب السويد

غازل زلاتان إبراهيموفيتش، هداف ميلان، منتخب السويد قبل أيام من التوقف الدولي.

ونشر اللاعب صورة له بقميص منتخب السويد عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلًا: "فترة طويلة دون لقاء".

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الاقتراب من تجديد عقد كيسييه

كشفت تقارير صحفية اقتراب ميلان من تمديد عقد الإيفوار فرانك كيسييه بعد أن أصبح جزءًا رئيسيًا من كتيبة المدرب ستيفانو بيولي.

وأشارت إلى أنّ عقد اللاعب ينتهي في صيف 2022 ولا ترغب الإدارة في السماح لنجم أتالانتا السابق بالمغادرة.

أوغلو ودوناروما على رأس أولية التمديد

وبحسب التقارير الصحفية، فإنّ إدارة ميلان ترى أولوية تمديد التعاقد مع هاكان تشالهان أوغلو خلال الفترة المقبلة، بجانب الحارس جيانلويجي دوناروما.

وينتهي عقد الثنائي في صيف 2021 مما تسبب في وضعهما على قمة المستحقين للتمديد.

سورينتينو: إبراهيموفيتش جعل ميلان خصمًا مرعبًا

أكد ستيفانو سورينتينو، حارس مرمى كييفو السابق، أنّ وجود زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان جعله فريقًا أقوى وأكثر صلابة.

وأوضح أنّ الفرق المتنافسة تواجه تعقيدات كبيرة حينما تلعب أمام ميلان بسبب وجود زلاتان.

ميلان يحاول التعاقد مع لاعب برشلونة

يخطط نادي ميلان الإيطالي لإتمام التعاقد مع إيمرسون، لاعب برشلونة المعار إلى صفوف ريال بيتيس، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

التقارير أشارت إلى إنّ برشلونة لن يحتاج لخدمات اللاعب بعد التعاقد مع سيرجينو ديست من أياكس الهولندي.