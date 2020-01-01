أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يرغب في البقاء ولكن!

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رغبة إبراهيموفيتش في البقاء ومنافسة أندية البريميرليج ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 19 مايو 2020.

إبراهيموفيتش يرغب في البقاء ولكن!

أكدت "سبورت ميديا سيت" أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرغب في الاستمرار مع ميلان الموسم المقبل ولكن على إدارة الروسونيري التحرك لحسم الأمور في أقرب وقت.

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إدارة ميلان ورغم الموافقة على استمرار إبراهيموفيتش إلا أنها يجب ان تناقش الأمر مع رالف راجنيك المدير الفني المنتظر للروسونيري حسب تأكيدات الصحيفة.

منافسة قوية على مدافع سيلتك

دخل إيه سي ميلان على خط المنافسة للحصول على خدمات مدافع سيلتك النرويجي كريستوفر اجير حسب تأكيدات الصحافة النرويجية.

ميلان ليس النادي الوحيد المهتم بضم المدافع الأساسي في صفوف سيلتك مع منافسة قوية من أرسنال وتوتنهام وليستر سيتي.

الشرط الجزائي طريق نجم الدوري الألماني

بحسب ما كشفت تقارير صحفية عديدة فنادي ميلان مهتم بالحصول على مدافع نادي بادربورن الألماني لوكا كيليان في الصيف المقبل.

النادي سيدفع مبلغ مليوني يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وسيعمل في الأيام المقبلة على اقناعه بمشروعه الجديد.

نجم آرسنال يريد ميلان

بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" المقرب من النادي وواحد من المصادر الناقلة لأهم أخباره، فاللاعب الأوروجوياني لوكاس توريرا يريد الانضمام لصفوف ميلان.

اللاعب أخبر وكيل أعماله برغبته في العودة لإيطاليا بالفعل، وأخبره الأخير أنه سيعمل رفقة آرسنال لإيجاد الحل في ذلك الأمر.

مستقبل مالديني

سألت الصحافة باولو مالديني عبر موقع "ميلان لايف" حول مستقبله في صفوف النادي، فكان رده حاسمًا ومختصرًا.

وقال مالديني: "تاريخ عائلتي في ميلان طويل للغاية، فكرة أن ينتهي كل ذلك ستكون في غاية الصعوبة".

ثلاثي وسط ملعب في مقدمة صفقات الصيف

بحسب ما أوضحت صحيفة "توتو سبورت" فالنادي قد اختار ثلاثة لاعبين في وسط الملعب من أجل ضمهم لصفوفه في الصيف المقبل.

الأول هو دومينيك سوبوسلاي نجم لايبزيج والثاني كان سامويلي ريتشي لاعب إمبولي بالإضافة لتيون كووبميينيرز لاعب إي زد آلكمار الهولندي.

تخفيض ميزانية الانتقالات

بحسب ما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فميزانية الانتقالات الخاصة بميلان في الصيف المقبل تم تخفيضها بسبب أزمة فيروس كورونا.

النادي قرر تخفيض الميزانية لـ 75 مليون يورو، بعدما كان قد رصد 100 مليون قبل ظهور الفيروس المميت، لكن النادي قرر تخصيص نصف الأموال التي ستأتي من بيع نجومه للانتقالات للتقليل من تأثير التخفيض.

استمرار الأمل في تولي رانجنيك تدريب ميلان

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن إدارة ميلان تتناقش في الوقت الحالي مع رالف رانجنيك حول اسم المدير الفني القادم للنادي.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة فأمل تولي رانجنيك للتدريب بجوار دوره الإداري لا يزال قائمًا وقد يتم طرح هذا السيناريو من جديد حال فشلت الإدارة في إقناع يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الحالي .

ثمانية مساعدين لرانجنيك ومستقبل مالديني مهدد

كشفت تقارير صحفية اليوم أن رالف رانجنيك المرشح للانضمام لميلان في الفترة المقبلة كمدير رياضي أو فني قد طلب ضم ثمانية مساعدين له في مراكز عديدة.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة فبقاء المدير الرياضي الحالي باولو مالديني بعد تلك الطلبات أصبح محل شك، هو وفريدريك ماسارا.