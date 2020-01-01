أخبار ميلان اليوم | أخذ بنصيحة هالاند ومنافسة مع برشلونة وبايرن

ما هو جديد الديافولو؟

جديد سوق انتقالات الفريق والتحضيرات للقاء كروتوني ضمن أخبار ميلان اليوم، 26 سبتمبر 2020.

ميلان يقترب من ضم موهبة النرويج

أوضح "فابريزيو رومانو" وعدة مصادر أخرى أن ميلان في مفاوضات متقدمة لضم لاعب بودو جليمت ينس بيتر هاوج.

اللاعب شارك أمام الروسونيري في الدوري الأوروبي بلقاء الفريقين الخميس ولفت الأنظار بعد أن سجل أيضاً هدفاً.

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وتشير آخر التقارير إلى أن المفاوضات في مراحل متقدمة لضم اللاعب الذي كان قد رشحه مواطنه إرلينج هالاند للتألق مستقبلاً كما فعل هو بالماضي.

ميلان ينافس برشلونة وبايرن على أرونز

ذكرت "RMC" الفرنسية أن ميلان دخل بقوة في سباق التعاقد مع ظهير نوريتش المطلوب في برشلونة وبايرن ميونخ ماكس أرونز.

اللاعب ينتظر موقف الفريقين الإسباني والألماني من ضم سيرجينيو ديست وبعدها سيحدد موقفه من عرض ميلان الذي دخل في المفاوضات بسبب تعثر ضم سيرج أورييه من توتنهام.

مالديني يتجه نحو نجم بوردو بدلاً من باكايوكو

أوضحت "ميدياست" أن باولو مالديني وإدارة ميلان دخلوا في مفاوضات مع بوردو من أجل ضم متوسط ميدان الفريق توما باسيتش.

اللاعب تقدر قيمته في حدود 10 مليون يورو، ويعد البديل لصفقة تيمويه باكايوكو الذي اقترب من الانضمام لباريس سان جيرمان.

اتضاح معالم لقاء كروتوني

أفاد موقع "ميلان لايف" المقرب من الفريق أن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، قد يعتمد مجدداً على الشاب لورينزو كولومبو في مركز رأس الحربة في المباراة المقبلة أمام كروتوني.

اللاعب شارك أمام بودو جليمت بالدوري الأوروبي وسجل هدفاً بعد إصابة زلاتان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا، وفي حال لم يشترك، قد يحل محله أنتي ريبيتش أو أليكسيس ساليماكيرس.

وفي بقية التشكيل، ينتظر أن يبقى بيولي على نفس الأسماء التي فازت 3-2 على الفريق النرويجي مساء الخميس.

مفاضلة بين مدافعي شالكه

ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان قريب من ضم ماتيا ناستاسيتش، مدافع شالكه، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الأيام المقبلة.

وفي المقابل، "توتو ميركاتو" أضافت أن ميلان عاد للاهتمام بأوزان كاباك، زميل ناستاسيتش، والذي يحظى بمتابعة من إنتر أيضاً.