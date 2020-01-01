مباراة كل يوم.. أسطورة اليونايتد يقترح نهاية كرنفالية للبريميرليج

الجولات الـ 9 الأخيرة من يجب أن تلعب يوميًا.. هكذا يضمن جاري نيفيل استكمال البريميرليج

يعتقد جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق أنه من الممكن تجنب عواقب إيقاف النشاط، حيث ستكون هناك رغبة من جانب الجماهير للحصول على نهاية احتفالية ومذهلة للبريميرليج بمجرد رفع القيود.

ويحاول الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الوصول إلى حل يضمن استكمال البريميرليج هذا الموسم وتجاوز الفترة الي تم فيها إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وقال الفائز بلقب الدوري الممتاز ثماني مرات لقناة سكاي سبورتس: "آخر شيء أخشى منه هو ترتيب المباريات، هذه النقطة يمكن تفاديها في النظام الاحترافي"

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وأضاف: "إذا احتاج لاعبو كرة القدم اللعب كل يوم لمدة تسعة أيام لإنهاء الدوري الممتاز باعتباره أسوأ سيناريو ، فإنهم سيفعلون ذلك لأنهم سيديرون رؤوسهم ويحولون كامل اهتمامهم إلى ما يمكن تسميته بمهرجان لكرة القدم"

وتابع: " سيكون شيئًا رائعًا. يمكن لكرة القدم أن تجلب بعض الأمل والفرح للبلاد عندما نخرج أخيرًا من هذه الأزمة، سيكون الشعب في حاجة إلى لحظات كتلك"

وأردف: "أنا لا أقول إنها الأمثلة التي يجب اتباعها، ولكن يمكن أن يكون هناك شيء جديد استثنائي ومذهل تمامًا حول مشجعي كرة القدم الذين سيعودون للاجتماع من جديد بعد انتهاء هذه الأزمة"

واختتم: "أعتقد أن هذا سيعيد الفرحة للشعوب التي عانت من هذه الكارثة، كرة القدم تؤثر على قطاع كبير والجميع ينتظر عودتها"

لفتة إنسانية من مانشستر يونايتد لعمال النادي بعد إيقاف النشاط

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب البريميرليج ويحتاج فقط لـ 5 نقاط من الجولات المتبقية من أجل ضمان اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عامًا.