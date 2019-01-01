أخبار انتقالات اليونايتد | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن الميركاتو

يقدم لك جول دليلك الكامل عن مانشستر يونايتد في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين، وكل ما تريد معرفته عن ميركاتو الفريق

أبانوب صفوت

يحاول مانشستر يونايتد إعادة بناء الفريق مجدداً من أجل العودة إلى سابق عهده مع السير أليكس فيرجسون، والذي كان ينافس فيه على كل البطولات ويسيطر على مسابقة الدوري محلياً، وهو ما افتقده الشياطين الحُمر بقوة منذ اعتزال الأسكتلندي المخضرم في 2013، على الرغم من تغيير المدربين أكثر من مرة قبل أن تمنح الفرصة أخيراً للنرويجي سولشاير.

يدخل زعيم إنجلترا المحلي سوق الانتقالات الحالي وهو يستهدف دعم مراكز بعينها بسبب حاجة الفريق الماسة إلى صفقات جديدة فيها فيها، مثل خط الهجوم الذي يمثل معضلة كبيرة بسبب تذبذب مستوى لوكاكو والاختفاء المريب للتشيلي أليكسس سانشيز فضلاًَ عن احتياج راشفورد للخبرة، وكذلك الحال بالنسبة لخط الدفاع بسبب كثرة إصابات الإيفواري بايلي، وسوء مستوى جونز وسمولينج.

يملك اليونايتد سيولة مالية كبيرة لا تقل أبداً عن جاره السيتي، ولكن من الواضح أن سياسة الفريق ستتغير قليلاً بدايةً من هذا الصيف، بعد أن تسببت الرواتب العالية في العديد من المشاكل داخل الفريق مؤخراً، تحول سانشيز إلى شبح لنسخة آرسنال، وما بدر من الفرنسي بوجبا الذي يعتبر هو المتهم الأول برحيل البرتغالي جوزيه مورينيو عن أولد ترافولد في موسمه الثالث.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار مانشستر يونايتد في سوق اانتقالات، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم اللاعبين المستهدفين من إدارة الريد ديفلز؟ ومن هم أبرز المرشحين للرحيل؟ وأكثر من ذلك.

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صفقات مانشستر يونايتد الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

أعلن مانشستر يونايتد عن صفقة واحدة حتى الآن في سوق الانتقالات ألا وهي "دانييل جيمس" القادم من صفوف سوانزي سيتي.

دانييل جيمس - سوانزي سيتي

أعلن مانشستر يونايتد عن تعاقده مع الويلزي "دانييل جيمس" قادماً من صفوف سوانزي سيتي بترشيح من أسطورة الفريق "ريان جيجز" والذي اقترح اللاعب على إدارة الفريق والتي رضخت لرأيه في النهاية.

جاء انضمام جيمس بعد صراع مع عدة أندية على التعاقد معه أبرزها ليدز يونايتد الذي كان على وشك التعاقد معه في يناير الماضي بقيادة بيلسا، وكلف دانييل خزائن الشياطين الحمر حوالي 15 مليون جنيه إسترليني.

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صفقات مانشستر يونايتد في صيف 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق دانييل جيمس 15 مليون جنيه إسترليني سوانزي سيتي - ويلز

ما هي الصفقات المحتملة لمانشستر يونايتد في سوق انتقالات صيف 2019؟

لازال يبحث مانشستر يونايتد عن دعم صفوفه في مراكز آخرى، حيث يسعى الفريق لأبرز تعاقدات أكثر أهمية من ضم "دانييل جيمس" الذي كان انضمامه مفاجأة كبيرة لكثير من عشاق الفريق، لأنه اسم غير مألوف بالمرة.

آرون بيساكا - كريستال بالاس

سيحاول مانشستر يونايتد حل أزمة مركز الظهير الأيمن التي اضطر فيها للاعتماد على آشلي يونج في الفترة الماضية، ومع قلة خبرة "دالوت" وانتهاء عقد أنطونيو فالنسيا، بات من الواضح أن الفريق بحاجة إلى لاعب أكثر اعيتاداً على الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجد اليونايتد ضالته في آرون بيساكا لاعب كريستال بالاس، الذي على الرغم من صغر سنه ولكنه يقدم مستويات رائعة منذ تصعيده للفريق الأول تحت قيادة روي هودجسون، يرغب البالاس في الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيعه.

برونو فيرنانديز - سبورتينج لشبونة

ألمح الفرنسي بول بوجبا برغبته بالرحيل عن صفوف الفريق في هذا الصيف من أجل خوص تحدي جديد، على الرغم من التضحية بالبرتغالي جوزيه مورينيو الذي عانى كثيراً بسببه في أخر أيامه داخل أولد ترافولد، بعد أن تمرد وانتقد أسلوب لعب الفريق علانيةً في أكثر من مناسبة.

من الواضح أن مانشستر يونايتد بدأ يعد العدة للرحيل المتوقع لبوجبا إلى ريال مدريد مثلما يحلم زيدان، أو حتى بالعودة مجدداً لصفوف يوفنتوس، ويعتبر البرتغالي "برونو فيرنانديز" هو المرشح الأول لتعويضه في حال وجود عرض مناسب لبيع بول.

هاري ماجواير - ليستر سيتي

سيدخل مانشستر يونايتد سوق الانتقالات مجدداً من أجل تدعيم خط دفاعه وإعادة الثقة من جديد إلى الحارس الإسباني "دي خيا" والذي تأثر مستواه في الموسم الماضي بقوة بسبب سوء مستوى الخط الخلفي وبالأخص الثنائي الإنجليزي فيل جونز وكريس سمولينج.

يتنافس الشياطين الحمر في سوق الاتقالات االحالي مع مانشستر سيتي على التعاقد مع هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي، ولكن إدارة الثعالب لن تفرط في المدافع الدولي بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، لذا قد يلجأ الفريق إلى خيارات آخرى.

عيسي ديوب - وست هام يونايتد

قام جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في الموسم السابق بمدح عمل كشافة وست هام وتعاقدهم مع الفرنسي عيسى ديوب، والذي أبدى البرتغالي إعجابه بقدراته بشدة، ويبدو أن الفريق تأثر بنصيحته او اقتراحه وقرروا التحرك لضمه بعد إقالته.

حيث أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن اليونايتد مهتم بالتعاقد مع ديوب، ومستعد لدفع 45 مليون جنيه إسترليني من أجل إقناع إدارة المطارق بالتخلي عن خدماته.

الصفقات المحتملة لمانشسر يونايتد في سوق انتقالات صيف 2019:

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من هم الراحلون عن مانشستر يونايتد في سوق انتقالات صيف 2019؟

رحل بعض اللاعبين عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد انتهاء عقودهم لأسباب مختلفة ما بين رفض اللاعب أو النادي للتجديد.

أندير هيريرا

وصلت مسيرة الإسباني إندير هيريرا مع مانشستر يونايتد إلى نهايتها بعد أن قرر اللاعب عدم تجديد عقده والرحيل عن صفوف الشياطين الحمر مجاناً في خسارة كبيرة للعملاق الإنجليزي.

انضم هيريرا لصفوف اليونايتد في 2014 وقدم مستويات رائعة للغاية في السنوات التي مكث فيها في أولد ترافولد، تعد الوجهة الأقرب للاعب ما بين باريس سان جيرمان أو العودة مرة آخرى إلى إسبانيا.

أنطونيو فالنسيا

يعد الإكوادوري فالنسيا من علامات الجيل الذهبي للسير أليكس فيرجسون، كان قد انضم للفريق في عام 2009 قادماً من ويجان أتلتيك، واستطاع حجز مكان له في التشكيل الأساسي على مدار كل تلك السنوات بسبب التزامه التكتيكي.

بدأ فالنسيا مشواره كجناح أيمن، قبل أن يستعين به فيرجسون في مركز الظهير، واستمر المدربين الذين جاءوا بعده في الاعتماد عليه في نفس المركز، ولكن بعد أن وصل إلى عامه الثالث والثلاثين سيخوض اللاعب تجربته الأخيرة في الملاعب مع فريق آخر.

جيمس ويلسون

بدأ ويلسون مسيرته بشكل مميز للغاية عندما حصل على فرصته مع الفريق الأول في نهاية موسم 2013-2014 عندما شارك ضد هال سيتي واستطاع تسجيل هدفين، قبل أن يتم إعارته العديد من المرات ولكنه لم يكن مقنعاً أبداً.

أُعير ويلسون إلى أربعة أندية وهي برايتون، ديربي كاونتي، شيفيلد يونايتد وأبردين الأسكتلندي ولكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، لتقرر إدارة الفريق عدم تجديد عقده.

الراحلون عن مانشستر يونايتد في صيف 2019: