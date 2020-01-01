راشفورد: أنا الآن أفضل بـ 10 مرات مما سبق

مهاجم مانشستر يونايتد راشفورد يؤكد تعافيه من الإصابة خلال فترة الحجر الصحي

تحدث مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد حول حالته البدنية في الوقت الحالي، حيث أكد أنه أفضل بكثير مما كان عليه قبل شهر واحد من الآن.

وكان راشفورد قد تعرض لإصابة في الظهر منتصف يناير الماضي، تلك التي تسببت في غيابه لفترة وصلت مبدئيًا بعد الفحوصات الطبية إلى 4 أشهر.

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وحقق اللاعب تقدمًا مذهلًا على مستوى حالته البدنية، ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات بمجرد عودة زملائه إليها بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

وحول حالته البدنية قال ماركوس راشفورد إنه يشعر بإنه أفضل بـ 10 مرات مما كان عليه قبل أسابيع قليلة، ويشعر بأن عودته إلى التدريبات باتت قريبة.

وأضاف: "الجميع يتعاملون مع الظروف بقدر ما يستطيعون، بالنسبة لي أجريت فترة التأهيل الأخيرة في المنزل بسبب القيود التي نعيشها حاليًا بسبب فيروس كورونا"

وتابع: "كان علي قضاء بعض الوقت بعيدًا عن كرة القدم والتدريبات بسبب الإصابة، ولكنني كنت محظوظًا لوجود دراجة في صالة الألعاب الرياضية بالطابق السفلي"

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يذكر أن راشفورد كان أحد أبرز المهددين بالغياب عن كأس الأمم الأوروبية 2020، وهو أيضًا رفقة مواطنه هاري كين من أبرز المستفيدين من تأجيل البطولة إلى 2021.