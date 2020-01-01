عندما بكت جماهير ليفربول لفوز فريقها .. أكثر نهايات البريميرليج جنونًا بالتاريخ

كلوب: كرة القدم مجرد لعبة وعلى الجميع التواضع

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يتحدث عن تفشي فيروس كورونا وتأثير على كرة القدم.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب أن الأهمية والأولوية في الوقت الحالي يجب أن يتم منحها لأمور أخرى غير كرة القدم.

جاء هذا بحسب ما ذكر المدرب في تصريحات نقلتها "ميرور" على لسانه، وأكد خلالها أن تفشي فيروس كورونا يجب أن يحظى باهتمام الجميع.

وقال كلوب: "في النهاية هذه كرة قدم، هي لعبة لذلك فالأمر ليس بتلك الجيدة، هي مجرد لعبة وهناك العديد من الأمور الأهم في الحياة، حاولوا أن تكونوا أكثر سعادة هذه الأيام واستمتعوا".

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وأضاف عند سؤاله لماذا يبقى متواضعًا معظم الوقت ومع الكل: "الجميع يجب أن يبقى متواضعًا، لماذا لا نكون كذلك في النهاية".

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وكان الدوري الإنجليزي قد تم تعليقه مؤخرًا بعد تفشي فيروس كورونا حول العالم بشكل خطير، وظهور إصابات عديدة في أوروبا.

ومن المنتظر أن يعود البريميرليج في أبريل المقبل على أن ينتهي قبل نهاية شهر يونيو القادم بسبب عقود اللاعبين مع الأندية.

جدير بالذكر أن ليفربول كان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الذي تم فيه تعليق البطولة برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي.