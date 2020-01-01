أخبار انتقالات ليفربول: فوز ماني بأحسن لاعب في إفريقيا يُأزم موقف ليفربول

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، وما هي آخر أخبارالميركاتو الشتوي داخل كواليس الريدز

في طريق الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا ، وتحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي ، يسعى ليفربول محاولًا تدعيم صفوفه في كل سوق انتقالات بأفضل الأسماء الممكنه لا سيما بعدما تحسن الوضع المالي للفريق في الآونة الأخيرة.

كتيبة المدرب الألماني كانت قد اكتفت الصيف الماضي بالتعاقد مع الحارس أدريان ليكون على مقاعد البدلاء للبرازيلي أليسون، عدا ذلك فلم يقم الريدز بأي صفقة ولعب دور المشاهد في سوق الانتقالات وحافظوا على قوامهم الأساسي بدون رحيل أي من الأساسيين.

ورغم البداية المثالية التي يحظى بها ليفربول هذا الموسم، لكن يبدو كليًا أن الليفر يُجهز العدة للدخول بكل قوته في سوق الانتقالات لتعويض الإصابات وتدعيم الفريق في مواجهة خصومه وعلى رأسهم مانشستر سيتي .

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ليفربول اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 ، وما هي خطط الريدز في المرحلة سوق الانتقالات الشتوية؟

أخبار انتقالات ليفربول يوم الأربعاء 8 يناير

ليفربول يصل إلى إتفاق مع أتلتيكو مينيرو بشأن الان رودريجز

وصل ليفربول إلى إتفاق مع أتلتيكو مينيرو بشان تمديد إعارة اللاعب البرازيلي الشاب الان روريجز حيثُ كانت ستنتهي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية مع وجود مفاوضات اخري مع فلومينينسي البرازيلي

يُذكر أن الصحافة البرازيلية أشارت أن الريدز قد وافقوا على العرض المُقدم من جانب أتلتيكو مينيرو الذي وصل إلى 2 مليون يورو لتمديد الإعارة لكن سيكون هناك قرار مختلف إذا قدم فلومينينسي عرض أكبر .

ساديو ماني يُعقد موقف ليفربول في الميركاتو الشتوي

نجح ساديو ماني في الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2020 ليؤكد نجاحه الكبير خلال الفترة الماضية مما يزيد من رغبة ريال مدريد في الحصول عليه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، ويحاول فريق ليفربول الحفاظ على القوم الأساسي له في الفترة الأخيرة من أجل الحصول على لقب الدوري الإنجليزي ومن ثم التركيز للحصول على لقب ثاني في دوري أبطال أوروبا .

فوز ماني بالجائزة يجعله أهم صفقة في الميركاتو ولذلك يجب على إدارة الريدز محاولة رفع راتبه وتجديد عقده حتى تتجنب فكرة رحيله مثلما حدث مع لويس سواريز وفيليب كوتينيو .

لوكاس كاريوس يرغب في العودة إلى ليفربول

يرغب الحارس الألماني لوكاس كاريوس في العودة مُجدداً إلى نادي ليفربول بعدما سينهي موسمه الحالي مع الفريق التركي بيشكتاش، حيث لم يتأقلم اللاعب مع الأجواء التركية رغم تمسك النادي التركي به لأنه يعتبر الحارس الأول هناك .

بينما عودة كاريوس إلى ليفربول في الوقت الحالي لا تضمن له المشاركة نهائياً مع التألق الكبير للحارس أليسون بيكر، ومن المتوقع أن يكون لدى الحارس عدة عروض من الدوري الألماني .

فينالدوم ينفي أفكار رحيله عن ليفربول في الميركاتو الشتوي

نجم نجم الوسط الهولندي فينالدوم فكرة رحيله عن نادي ليفربول خلال سوق الانتقالات الشتوية بدأت ترددت بعض الأنباء عن حبث اللاعب على عروض جديدة بسبب تأخير إدارة الريدز في بدء مفاوضات التجديد .

ويعد نجم منتخب هولندا أحد أهم لاعبي الوسط في خطة يورجن كلوب إلا أن الأخير يقوم كثيراً بعمليات المداورة التي تؤثر على عدد المباريات التي يشارك فيها اللاعب .

الجدير بالذكر أن في حالة رغبة فينالدوم في الرحيل سيكون أمامه العديد من العروض المختلفة خاصة أنه قدم الكثير من المباريات الرائعة التي تثبت قدراته في وسط الملعب .

رسمياً ليفربول يُعير مهاجمه إلى سوانزي حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ليفربول خلال موقعه الرسمي عن رحيل مهاجم الفريق الشاب ريان بروستر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم إلى نادي سوانزي سيتي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي .

بروستر لعب مع ليفربول في 3 لقاءات فقط تحت قيادة يورجن كلوب حيثُ يعتبر هو البديل الثالث في مركز المهاجم بعد البرازيلي فيرمينيو والبلجيكي أوريجي لذلك مشاركته تكون صعبة للغاية في ظل المنافسة التي تقع على عاتق الريدز .

وسيرحل اللاعب الإنجليزي الشاب لمدة ستة أشهر فقط لكي يشارك في عدد دقائق أكبر يسمح لكشافي ليفربول في متابعته للحكم عليه خلال الفترة المقبلة .