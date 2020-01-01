أخبار انتقالات ليفربول: يورجن كلوب يرفض رحيل لاعبيه في الميركاتو

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، وما هي آخر أخبارالميركاتو الشتوي داخل كواليس الريدز

في طريق الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا ، وتحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي ، يسعى ليفربول محاولًا تدعيم صفوفه في كل سوق انتقالات بأفضل الأسماء الممكنه لا سيما بعدما تحسن الوضع المالي للفريق في الآونة الأخيرة.

كتيبة المدرب الألماني كانت قد اكتفت الصيف الماضي بالتعاقد مع الحارس أدريان ليكون على مقاعد البدلاء للبرازيلي أليسون، عدا ذلك فلم يقم الريدز بأي صفقة ولعب دور المشاهد في سوق الانتقالات وحافظوا على قوامهم الأساسي بدون رحيل أي من الأساسيين.

ورغم البداية المثالية التي يحظى بها ليفربول هذا الموسم، لكن يبدو كليًا أن الليفر يُجهز العدة للدخول بكل قوته في سوق الانتقالات لتعويض الإصابات وتدعيم الفريق في مواجهة خصومه وعلى رأسهم مانشستر سيتي .

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ليفربول اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 ، وما هي خطط الريدز في المرحلة سوق الانتقالات الشتوية؟

أخبار انتقالات ليفربول يوم الإثنين 13 يناير

ليفربول يرفض إعارة شاكيري إلى روما

رفض المدير الفني الألماني يورجن كلوب رحيل لاعب الوسط السويسري شاكيري إلى نادي روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، رغم ان اللاعب لا يشارك كثيراً في المباريات .

ويعد شاكيري أحد الأوراق الرابحة لكلوب خلال المباريات كما إنه يساعد الفريق كثيراً عندما يصاب أحد اللاعبين الأساسيين أو تتم إراحته .

عرض جديد من ليفربول إلى حارس طرابزون التركي

يحاول نادي ليفربول الإنجليزي تدعيم بعض المراكز التي يوجد بها نقص خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية دون الحاجه لعقد صفقات ضخمة .

وقد تواصل مسئولي الريدز مع نادي طرابزون التركي من أجل تقديم عرض للحارس أجوركان شاكير صاحب ال24 عاماً حيثُ يعد من الحراس الرائعين .

كلوب يُفكر في ضم موهبة ألمانيا المُنتظرة

أشارت الصحافة الألمانية أنه يمكن للمدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب أن يُفكر في النجم الألماني كاي هافيرتز لاعب نادي باير ليفركوزن الذي يعتبر أحد المواهب الألمانية المُنتظرة خلال الفترة المُقبلة

هافيرتز يعتبر من الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها نادي بايرن ميونخ بينما يتبع كلوب سياسة جديدة في ليفربول هو الاستمرار في بناء لاعبين شباب يصبحون هم نجوم العالم فيما هو قادم، فقد جعلت هذه الإستراتيجية ليفربول من أقوى فرق العالم حالياً

ليفربول يصرف النظر مؤقتاً عن عثمان ديمبيلي

بات من الصعب على نادي ليفربول إتمام التعاقد مع نجم نادي برشلونة عثمان ديمبيلي خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية خاصة بعد إصابة النجم لويس سواريز

ولم تكن هناك مفاوضات قوية بين الطرفين، فقد كان الهدف الأساسي من المفاوضات هو الانتقال في الميركاتو الصيفي القادم

جيرليش حائر بين ليفربول ومانشستر يونايتد

ازدادت الأخبار حول منافسة ليفربول ومانشستر يونايتد حول لاعب أستون فيلا جيرليش الذي من المحتمل أن ينتقل خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

وقد نشرت صحيفة " ميرور" الإنجليزية أن هناك إتفاق بين اليونايتد واللاعب حيثُ ستبلغ قيمة الصفقة ما يُقارب 70 مليون يورو، ومع دخول ليفربول في هذه المنافسة لن تقل قيمة جيرليش عن 100 مليون يورو