أخبار انتقالات ليفربول: اهتمام بضم نجم بورنموث وصراع مع إيفرتون على ناشئ ويجان

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول اليوم الأثنين 21 أكتوبر 2019، وما هي آخر أخبار الريدز لليوم وكيف يعدوا العدة قبل ميركاتو الشتاء

أبانوب صفوت

في طريق الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، وتحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي، يجري ليفربول محاولًا تدعيم صفوفه في كل سوق انتقالات بأفضل الأسماء الممك لا سيما وبعدما تحسن الوضع المالي للفريق في الآونة الأخيرة.

كتيبة المدرب الألماني كانت قد اكتفت الصيف الماضي بالتعاقد مع الحارس أدريان ليكون على مقاعد البدلاء للبرازيلي أليسون، عدا ذلك فلم يقم الريدز بأي صفقة ولعب دور المشاهد في سوق الانتقالات وحافظوا على قوامهم الأساسي بدون رحيل أي من الأساسيين.

ورغم البداية المثالية التي يحظى بها ليفربول هذا الموسم، لكن يبدو جليًا أن الليفر يُجهز العدة للدخول بكل قوته في سوق الانتقالات لتعويض الإصابات وتدعيم الفريق في مواجهة خصومه وعلى رأسهم مانشستر سيتي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ليفرول اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات الليفر في المرحلة المقبلة؟

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ليفربول ينافس تشيلسي على لاعب بورنموث

يبحث ليفربول في الفترة المقبلة عن ضم لاعب وسط جديد بعد أن افتقد الفريق للاعب ذو النزعة الهجومية منذ رحيل كوتينيو إلى برشلونة منذ عامين تقريباً، على الرغم من منافسة الريدز على كافة البطولات منذ ذلك الحين، ولكن لازالت تلك القطعة هي ما تنقص تشكيلة الريدز ويظهر ذلك واضحاً عند مواجهة أي فريق يجيد التكتلات الدفاعية.

تعاقد ليفربول مع الثنائي تشامبرلين ونابي كيتا ولكن كلاهما عانى من تكرار الإصابات مما أثر على مستواهما بشكل كبير، ويجد العملاق الإنجليزي في لويس كوك لاعب وسط بورنموث ضالته من أجل تدعيم خط الوسط في الفترة المقبلة، ولكنه يواجه منافسة من تشيلسي على التعاقد معه، وذلك حسبما ذكرت مصادر دايلي ميل.

صراع مع إيفرتون على ضم ناشئ ويجان

دخل ليفربول في صراع مع جاره إيفرتون على ضم مهاجم ويجان " جو جيلهاردت" الذي يلعب في صفوف ويجان، ويتوقع أغلب المتابعين للاعب مستقبل باهر بسبب قدراته الهجومية المميزة على الرغم من صغر سنه ولكنه يحظى بتقدير كبير من مدرب الفريق في الوقت الراهن، وتحديداً منذ بداية الموسم الحالي.

يبلغ جو 17 عاماً وشارك في مباراتين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية على الرغم من عمره الصغير، ومن المتوقع أن يشتعل الصراع على ضم اللاعب أكثر وأكثر في الفترة المقبلة حسبما أشارت مصادر صحيفة ليفربول إيكو.