فيرديناند يطالب بإلغاء الدوري الإنجليزي ويرفض تتويج ليفربول باللقب

ريو فيرديناند نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل يرفض استكمال الموسم الجاري في الكرة الإنجليزية بسبب فيروس كورونا.

أبدى ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد المعتزل رفضه التام لفكرة استكمال مباريات الموسم في إنجلترا بالفترة المقبلة بسبب التفشي المريع لفيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "مترو" وأكد خلالها أن الوضع الحالي لن يسمح بذلك ولن يسمح بتتويج ليفربول بطلًا للبطولة.

وقال فيرديناند: "أعتقد أن الدوري الإنجليزي يجب أن يتم الإعلان عن إلغائه بشكل تام، يجب أن تبطلوا بطولة هذا الموسم، أعرف أن العديد من جماهير ليفربول ستقول إنني أقول ذلك لأنني لعبت لمانشستر يونايتد".

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وأضاف: "لكنني لا أرى أي طريقة نستطيع من خلالها أن نكمل الموسم دون أن نعرض الصحة العامة للعديد من المخاطر، الأمر بتلك البساطة، ولو قمنا بإنهاء البطولة خلف الأبواب المغلقة فلا يزال هناك الكثير من الاختلاط".

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وأردف: "هناك من اللاعبين من سيذهب للمباريات وربما يكون يحمل المرض وينقله لغيره، وربما ينتشر بشكل أكبر، لن يكون ذلك عادلًا".

وأكمل: "ليست الفرق فقط، هناك الأمن وعمال الملاعب كل هؤلاء سيتعرضوا للمخاطر، نحن الآن نتحدث عن مسألة حياة أو موت، وفي النهاية كرة القدم ليست بتلك الأهمية بجانب الصحة، ربما بعد شهر لو استيقظنا من النوم ووجدنا كل شيء على ما يرام سنستكمل البطولة لكن ذلك لن يحدث في ضوء المعطيات الحالية".

وأنهى تصريحاته: "تخيلوا لو فاز ليفربول بالدوري وهو ما سيحدث، هل تعتقدون أن تلك الجماهير التي تنتظر البطولة منذ 30 عامًا ستبقى في منازلها وتقول أحسنتم؟ بالطبع لا سيحتفلوا في الشوارع".

جدير بالذكر أن ليفربول يبتعد ست نقاط فقط عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الأول له متصدرًا لجدول الترتيب بـ 82 نقطة.