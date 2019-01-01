أخبار صادمة من كلوب بشأن فيرمينو
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كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أخبار سيئة لمشجعيه تخص مشاركة روبرتو فيرمينو نجم هجوم الفريق في مواجهة برشلونة المقبلة يوم الثلاثاء.
وقال كلوب قبل خوض المباراة ضد نيوكاسل يونايتد في البريميرليج:"بوبي لم يبدأ ضد برشلونة حيث كان لديه بعض المشاكل، ولا تزال لديه".
وأضاف:"إنه غير متاح في الوقت الحالي ويجب علينا أن نتقبل ذلك، الجهاز الطبي قال أنه لا توجد فرصة".
وأوضح:"لا يبدو اللاعب بخير، هذا هو الوضع، لقد ظن أنه سيعود أسرع من ذلك ولكن الأمر لم ينجح، لذلك ليس من المرجح (أن يلعب العودة)".
Focused on #NEWLIV. 👊🔴 pic.twitter.com/2v9QUi23lq— Liverpool FC (@LFC) May 4, 2019
وكان فيرمينو قد شارك بآخر 11 دقيقة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو، والتي انتهت بفوز برشلونة 3-0.
يذكر أن جورجينو فينالدوم لاعب الوسط الهولندي قد بدأ تلك المباراة على حسابه.