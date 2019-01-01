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أخبار سارة لريال مدريد - بنزيما لن يخضع لعملية جراحية

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إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

لن يخضع المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني إلى عملية جراحية لعلاج الكسر في الإصبع.

وتعرض الفرنسي للإصابة أثناء التحامه مع المدافع الإسباني مارك بارترا، في مباراة الفوز على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف.

وغاب بنزيما عن مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، والتي شهدت فوز الملكي بهدفين نظيفين.

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وحسب مصادر جول، فأن الفرنسي لن يخضع للعملية خاصة بعد شعوره بالراحة، عندما غاب عن مواجهة الفريق الأندلسي.

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وأكدت التقارير الطبية بعد الفحص، التحسن الإيجابي للاعب والذي لا يستلزم إجراء علمية.

ويعم التفاءل في أجراء النادي، حيث سيغيب عن مواجهة كأس ملك إسبانيا، وكذلك لقاء الذهاب من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي 13 فبراير.

وسجل الفرنسي البالغ 31 عامًا، 7 أهداف في الدوي الإسباني، و10 في جميع المسابقات، مقارنة بـ5 أهداف طيلة الموسم الماضي في الليجا.

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