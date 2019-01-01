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أخبار سارة لبرشلونة.. ديمبيلي جاهز للمشاركة في الكلاسيكو

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Getty Images
نجم برشلونة عثمان ديمبيلي جاهز للمشاركة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأربعاء المقبل

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أعلن برشلونة رسميًا أن نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي قد تعافى من إصابة الكاحل التي ألمت به مؤخرًا، وبات جاهزًا للمشاركة في الكلاسيكو.

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وكان عثمان ديمبيلي قد تعرض للإصابة في مباراة إشبيلية الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وعلى ذلك، سارت التوقعات في جهة أنه لن يكون قادرًا على المشاركة في مباراة الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولكن برشلونة أعلن صباح اليوم أن عثمان ديمبيلي تعافى من إصابة الكاحل، وأنه شارك مع الفريق في التدريبات الصباحية اليوم الإثنين.

وسيكون ديمبيلي متاحًا للمدرب إرنستو فالفيردي من أجل ضمه للقائمة النهائية التي ستخوض مباراة ريال مدريد الأربعاء.

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يذكر أن برشلونة سيلاقي ريال مدريد في 3 مواجهات خلال أقل من شهر، وذلك في إطار مباراتي نصف نهائي كأس الملك ومباراة الإياب في الدوري.

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