أخبار سارة .. إصابة فابينيو ليست بالسوء الذي توقعه ليفربول

بعد كابوس فان دايك ليفربول ويورجن كلوب يتلقيان خبرًا سارًا بخصوص فابينيو

تلقى ليفربول خبرًا سارًا بخصوص نجمه البرازيلي فابينيو مع إصابته في أوتار الركبة والتي اتضح أنها ليست بالسوء الذي كان يخشى منه في البداية.

كان ليفربول يخشى أن يكون فابينيو قد عانى من تمزق في أوتار الركبة من الدرجة الثالثة، خاصة بعد أن أصيب فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي.

لكن وفقًا لصحيفة ميرور فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها فابينيو أظهرت أن ركبة البرازيلي ليست سيئة كما كان يعتقد في البداية وأن الإصابة لن تتطلب فترة غياب طويلة.

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وخضع اللاعب الدولي البرازيلي لفحص ضوئي صباح الأربعاء بعد خروجه من مباراة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ميتلاند بسبب إصابة خطيرة في أوتار الركبة.

التمزق من الدرجة الثالثة كان سيعني غياب لستة أشهر على الأقل في ضربة لن يتحملها ليفربول بغياب فان دايك المتوقع لنهاية الموسم الحالي.

عمليات المسح تُظهر أن الأمر ليس بهذه الخطورة، بل إنه مجرد تمزق بسيط من الدرجة الأولى أو الثانية ،مما يعني أنه قد يعود مباشرة بعد فترة التوقف الدولي القادمة.

"صلاح آلة خارقة ولكنه أناني بعض الشيء"

يذكر أن ليفربول قد بدأ الموسم بشكل مهتز نسبيًا بسبب تكرار الإصابات والهزيمة المدوية أمام أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.