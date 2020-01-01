أخبار ريال مدريد: سيببايوس يُفضل العودة ويوفنتوس ينضم لسباق أشرف حكيمي

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 31 مارس، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر ب الدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

أخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء 31 مارس

سيبايوس يُفضل العودة إلى الدوري الإسباني

رغم الحرب الكبيرة التي خاضها مسؤولو نادي أرسنال مع ريال مدريد من أجل إبقاء سيبايوس ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الحالي، إلا أن رغبة اللاعب تحسم الأمر في العودة لصفوف الملكي.

يوفنتوس ينضم لقائمة المهتمين بأشرف حكيمي

انضم نادي يوفنتوس الإيطالي ليكون ضمن أحد الأندية الراغبة في ضم النجم المغربي أشرف حكيمي لتظل المنافسة قائمة بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد والسيدة العجوز حالياً، دون وجود رأي من جانب اللاعب الذي يفكر في مصيره.

ريال مدريد يرفض محادثات اليونايتد بشأن فالفيردي

رفض مسؤولو ريال مدريد أي محادثات بشأن لاعب الوسط فالفيردي من جانب مانشستر يونايتد، الميرينجي يتمسك بشكل كامل باللاعب الذي قدم مستوى رائعًا خلال الفترات الماضية.

تشيلسي يتواصل مع الريال من أجل حكيمي

تواصل مسؤولو نادي تشيلسي مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع النجم المغربي أشرف حكيمي خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

اللاعب لديه أكثر من عرض يفكر بهم حالياً حيثُ يرغب بوروسيا دورتموند في تمديد التعاقد بالإضافة إلى ريال مدريد يري إعادة اللاعب للدوري الإسباني وحالياً عرضًا جديدًا من جانب تشيلسي.

بيل ومودريتش على قائمة الراحلين

أصبح نجمي الفريق جاريث بيل ولوكا مودريتش على أعتاب الرحيل من نادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

الثنائي قدما للميرينجي الكثير من الألقاب مع تقدمهم في العمر أصبح كل لاعب يرغب في خوض تجربة أخرى في نهاية مشواره الكروي.

في المقابل لن يمانع مسؤولي ريال مدريد على رحيل الثنائي في حالة وجود عروض مميزة لهما.

كارلوس يرغب في رؤية نيمار بالريال

أوضح النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس عن أمنيته بمشاهدة النجم البرازيلي نيمار رفقة نادي ريال مدريد حيثُ يرى أن البرازيلي سيحقق الكثير من الإنجازات مع الميرينجي.

يوفنتوس يسبق ريال مدريد نحو فان دي بيك

نجح نادي يوفنتوس في أن يسبق إدارة ريال مدريد نحو النجم الهولندي فان دي بيك حيثُ وصل معه إلى اتفاق خلف الكواليس دون وجود عرض رسمي حتى الآن

ريال مدريد يُراقب خيمينيز

أبدى مسؤولو ريال مدريد إعجابهم بالمهاجم الميكسيكي خمينيز لاعب نادي ولفرهامبتون لما قدمه خلال الموسم الحالي.

الميرينجي يبحث بقوة عن التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الصيفي بعدما فشل لوكايفيتش في إثبات قدراته خلال الموسم الماضي.

ليفربول يرفع قيمة فابيان رويز أمام ريال مدريد

ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي ليفربول قدم عرضًا إلى وكيل لاعب نادي نابولي فابيان روز بقيمة 75 مليون يورو.

وتعتبر هذه القيمة كبيرة ويحتاج ريال مدريد إلى مراجعة عقوده لتحديد إمكانية قدرته على رفع هذا المبلغ إلى 80 مليون يورو، لذلك ستكون المنافسة صعبة بين الطرفين.