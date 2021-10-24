أخبار ريال مدريد: نجم مغربي على رادار "الملكي".. وسيتي يرغب في ضم كروس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 24 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع نصير مزراوي لاعب أياكس الهولندي.

ريال مدريد يرى في مزراوي لاعبًا يمكنه حل أزمة الظهير الأيمن في النادي الملكي.

عقد مزراوي مع أياكس ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله حرًا في الانتقال لأي فريق يرغب فيه، وهو ما يرغب ريال مدريد في استغلاله.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن بايرن ميونخ الألماني قرر الدخول على خط التعاقد مع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

ويعد أوسيمين هدفًا لنادي ريال مدريد، وتقدر قيمته بقرابة 100 مليون يورو.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد.

محاولة سيتي لضم كروس تأتي من واقع إعجاب بيب جوارديولا مدرب بطل الدوري الإنجليزي بقدرات النجم الألماني.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يواصل مراقب الفرنسي نوردي موكيلي لاعب لايبزيج الألماني.

موكيلي يشغل مركز الظهير الأيمن، وهو واحد من أكثر المراكز التي يحتاج ريال مدريد إلى تعزيزها خلال الفترة المقبلة.