أخبار ريال مدريد: نابولي يترقب موقف لوكايفيتش وخيمينيز مراقب من ريال مدريد

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 23 مارس، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر ب الدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب ل ريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الإثنين 23 مارس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

أخبار ريال مدريد يوم الإثنين 23 مارس

ريال مدريد يُراقب خيمينيز

أبدى مسؤولو ريال مدريد أعجابهم بالمهاجم الميكسيكي خمينيز لاعب نادي ولفرهامبتون لما قدمه خلال الموسم الحالي.

الميرينجي يبحث بقوة عن التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الصيفي بعدما فشل لوكايفيتش في إثبات قدراته خلال الموسم الماضي.

ليفربول يرفع قيمة فابيان روز أمام ريال مدريد

ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي ليفربول قدم عرضًا إلى وكيل لاعب نادي نابولي فابيان روز بقيمة 75 مليون يورو.

وتعتبر هذه القيمة كبيرة ويحتاج ريال مدريد إلى مراجعة عقوده لتحديد إمكانية قدرته على رفع هذا المبلغ إلى 80 مليون يورو، لذلك ستكون المنافسة صعبة بين الطرفين.

ريال مدريد يترقب اجتماع اليونايتد مع بوجبا

يترقب مسؤولي ريال مدريد الاجتماع المزمع عقده بين رايولا وكيل النجم الفرنسي بول بوجبا و إدارة مانشستر يونايتد لبحث سبل رحيله عن النادي الإنجليزي.

الفريق الإسباني يترقب نتيجة الاجتماع الذي سيتحدد فيه قيمة اللاعب الفرنسي ومن شأنه سيتم تقديم عرض رسمي.

ريال مدريد يتجه نحو نجم مانشستر سيتي

أظهرت بعض الصحف الإسبانية على رأسها صحيفة ماركا أن ريال مدريد وبرشلونة يرغبون في التعاقد مع النجم الألماني ليروي ساني.

المنافسة لن تكون ثنائية إطلاقاً بل هناك بايرن ميونخ كان قريبًا من التعاقد مع اللاعب العائد من إصابة طويلة مُنذ بداية الموسم.

الجدير بالذكر أن اللاعب لم يحسم وجهته حتى الآن لكن ستبدأ العروض والإغراءات تنهال عليه خلال الفترة القادمة.

ميلان في منافسة مع ريال مدريد بشأن فقير

بعدما كان مسؤولي ريال مدريد مُهتمين بنجم ريال بيتيس نبيل فقير، أصبحوا مُطالبين بسرعة إنهاء التعاقد معه بسبب محاولات ميلان في التعاقد مع اللاعب.

النادي الإيطالي تحدث مع وكلاء اللاعب بشأن دفع 45 مليون يورو لريال بيتيس مع انتظار رد فعل ريال مدريد بشأن قيمة الصفقة.

نابولي يرغب في الحصول على لوكا يوفيتش

يبدو أن المهاجم الصربي لوكا يفيتش لن يكون ضمن قائمة ريال مدريد في الموسم الُمقبل، بعد موسم مُخيب للآمال كثيراً بالنسبة للجماهير.

لوكا فيتش مُهاجم دكة الميرينجي كما وصفته الجماهير الإسبانية من الواضح أنه سيرحل على سبيل الإعارة إلى نادي نابولي .

مُهاجم فرانكفورت السابق سيكون له الكثير من الفرص لإثبات قدراته مرة أخرى بعدما فقد زيدان الثقة به في الموسم الحالي.

كروس ومودريتش على أعتاب الرحيل

يبدو أن هناك الكثير من النجوم تفكر في الرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة بعدما شعروا أن وقت النهاية حان في الفريق.

كروس ومودريتش أحد أهم ثنائي وسط ملعب في العالم ويعتبروا من أصحاب إنجاز الثلاثية الأوروبية الشهيرة لم يعودوا قادرين على تحقيق آمال الجماهير في الفترة الأخيرة.

الثنائي لديهم عروض وتوني كروس يرغب نادي مانشستر يونايتد في التعاقد معه بينما مودريتش من الواضح أنه سيرحل إلى الدوري الإيطالي دون تحديد واجهة مُحدده له.

المواهب الألمانية تُغري ريال مدريد

يفكر مسؤولي ريال مدريد في الكثير من اللاعبين الذين يمكن أن يستفيد بهم خلال الموسم المُقبل، فالتقارير تؤكد أن هناك إهتمام بالثنائي الألماني تيمو فيرنر و كاي هافيرتز

فيرنر مُهاجم نادي لايبزيج واحد من أهم مهاجمين العالم حالياً وهناك الكثير من المفاوضات معه وسيكون حلًا هجوميًا ممتازًا للفريق الملكي.

أما هافيرتز فهو أحد المواهب الألمانية في صناعة اللعب بوسط الملعب بالإضافة إلى قدرته على الزيادة الهجومية بشكل مؤثر مع باير ليفركوزن .

الجدير بالذكر أن ملف الصفقات مازال مفتوحًا لدى فلورنتينو بيريز لأنه يجب تقييم المرحلة التي سيصل إلى الريال خلال الفترة المُقبلة.