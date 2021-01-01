أخبار ريال مدريد: ميلان يطارد نجم الفريق، وبيل قد يستمر في توتنهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 3 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 3 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 3 مايو 2021:

توتنهام يمنح المدرب الجديد فرصة ضم بيل نهائيًا

كشفت تقارير صحفية اليوم أن داني ليفي، رئيس توتنهام، مستعد لمنح المدرب الجديد فرصة لتقرير مصير جاريث بيل.

وأوضحت أنّ توتنهام قد يتعاقد مع روبيرتو مارتينيز لقيادة الفريق عقب بطولة يورو المقبلة، وهو من يحدد إمكانية التعاقد مع الويلزي بصورة نهائية.

بيل تألق أمام شيفيلد يونايتد وسجل هاتريك ليستمر في التحسب رفقة السبيريز.

نجم ريال مدريد يقترب من ميلان بالمجان

أفادت تقارير صحفية إيطالية أنّ ميلان يحاول التعاقد مع لوكاس فاسكيز من ريال مدريد بالمجان في الصيف المقبل.

ليدز يونايتد أحد الفرق التي تنافس ميلان لضم فاسكيز، إلا أنّ تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أنّه قد يستمر لموسم إضافي في ريال مدريد.

ريال مدريد يحاول جلب مهاجم فيورنتينا

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع دوشان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يواجه منافسة قوية من جانب ميلان الإيطالي الذي يتمسك باللاعب المتألق في الموسم الحالي.

وسجل دوشان 19 هدفًا في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري وينافس بقوة على ل

فاران خارج حسابات ريال مدريد ضد تشيلسي

أعلن ريال مدريد تعرض رافائيل فاران، مدافع الفريق، للإصابة مرة أخرى مما يبعده عن مواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فاران خرج بديلًا بين شوطي مباراة أوساسونا والتي انتهت بفوز الملكي بثنائية نظيفة.

وكان فاران قد تغيب عن مباراتي ليفربول في ربع النهائي بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

طلب فرناندو هييرو، أسطورة ريال مدريد، من سيرخيو راموس البقاء في صفوف الملكي وعدم الرحيل بالمجان خلال الصيف الجاري.

وأكد أنّ راموس يستحق إنهاء مسيرته في ريال مدريد بعد الفترة الكبيرة التي قدمها مع لوس بلانكوس.