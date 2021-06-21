أخبار ريال مدريد: مورينيو يطلب التعاقد مع راموس، وفاران مطلوب في باريس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 21 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 21 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار الانتقالات | مانشستر يُغري بوجبا وإنتر يخطف نجم ميلان

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 21 يونيو 2021:

كشفت التقارير الصحفية عن اهتمام جوزيه مورينيو، مدرب روما، بالتعاقد مع سيرخيو راموس بعد إعلان الأخير رحيله عن صفوف ريال مدريد.

وأوضحت التقارير أنّ روما يظهر كمرشح قوي لضم راموس في ظل اهتمام قطبي مانشستر بجلب قائد الملكي السابق.

أوضحت تقارير صحفية، أنّ باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع رافاييل فاران لاعب ريال مدريد في سوق الانتقالات المقبلة.

فاران قد يرحل خلال الفترة المقبلة ومطلوب في صفوف مانشستر يونايتد، إلا أنّ الملكي لن يتخلى عنه بأقل من 60 مليون يورو.

ألمح توني كروس، لاعب ريال مدريد، بإمكانية الرحيل إلى الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وقال كروس في تصريحات صحفية إنّه تحدث مع كريستيانو رونالدو في مباراة ألمانيا والبرتغال حول الحياة في إيطاليا والوضع هناك.

يقترب نادي ميلان الإيطالي من إتمام التعاقد مع براهيم دياز من صفوف ريال مدريد بصورة نهائية.

وأشارت التقارير الإيطالية إلى أنّ ريال مدريد يرغب في وجود بند يسمح له بإعادة التوقيع معه في المستقبل.

وربما بسبب إصرار ريال مدريد قد تفسد مسألة انتقال دياز إلى ميلان.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ مانشستر يونايتد يخطط لتمديد عقد بول بوجبا وغلق باب انضمامه إلى ريال مدريد.

وأوضحت أنّ الشياطين الحمر قد يوافقوا على رحيل بوجبا إلى ريال مدريد تحت شرط واحد وهو الحصول على خدمات رافاييل فاران في صفقة تبادلية.