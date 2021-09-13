أخبار ريال مدريد: مودريتش قد يعود إنجلترا، ودي ليخت هدف الصيف المقبل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 13 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بتعاقدات في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 جاء دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدوارد كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021:

أكد ويسلي فوفانا، لاعب ليستر سيتي، أنّ اللعب لصالح ريال مدريد هو أحد أحلامه ويرغب في ارتداء قميص الملكي في وقت من الأوقات.

ولم يوضح اللاعب حقيقة تلقيه عرضًا من جانب ريال مدريد لكنّه أشار إلى رغبته التواجد في "سانتياجو برنابيو".

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ماتياس دي ليخت من صفوف يوفنتوس خلال صيف 2022.

وأوضحت أنّ النادي الملكي سوف يواجه منافسة قوية في ظل رغبة تشيلسي في جلب المدافع الهولندي.

أكدت صحيفة "سبورت1" الألمانية أنّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرغب في التعاقد مع لوكا مودريتش من ريال مدريد.

وأوضحت أنّ اللاعب لديه عقد ينتهي في 2022 وقد يرحل بالمجان ليعود إلى إنجلترا وخوض تجربة جديدة مع المدرب الكتالوني.

أشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إلى أنّ يوفنتوس يرغب في ضم فيرلاند ميندي من ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وقد يستغل البيانكونيري الاهتمام بدي ليخت لتسهيل الصفقة والحصول على خدمات ميندي.