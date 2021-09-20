أخبار ريال مدريد: مدافعان على رادار الملكي ولا مزيد من الحديث عن مبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 20 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بتعاقدات في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 جاء دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدوارد كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021:

ريال مدريد يرغب في تدعيم خط دفاعه بأي شكل ممكن خلال الفترة المقبلة، ومن أجل ذلك وضع عينيه على البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان الفرنسي.

صحيفة "fichajes" الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد يعد أحد أبرز الخيارات على رادار ريال مدريد، ويقدر باريس سان جيرمان قيمته بقرابة 75 مليون يورو.

يحلم المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي بالعودة يومًا ما إلى ريال مدريد من جديد.

وبحسب ما ذكره موقع "therealchamps"، فإن ذلك يتوقف على عدد من العوامل، في ظل صعوبة التعامل مع باريس سان جيرمان، وربما يكون القرار الحاسم من فلورنتينو بيريز.

مهمة البحث عن مدافعين جدد هي كل ما يشغل بال ريال مدريد في الوقت الحالي.

صحيفة "fichajes" الإسبانية أشارت إلى أن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي سيكون أحد أهم أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية.

تصريحات مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت أثارت الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس، وهو ما أثار اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى.

التعاقد مع كيليان مبابي كان أحد أهم الأمور في جدول أعمال ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومع انهيار الصفقة ورفض باريس التام للتخلي عن نجمه، فإن ريال مدريد قرر الصبر.

برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني الشهير، أكد أن إدارة ريال مدريد لن تفتح أي أحاديث مطلقًا تخص مبابي حتى يناير المقبل، حين يكون اللاعب حرًا في التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر.