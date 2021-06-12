أخبار ريال مدريد: مبابي يمنح الملكي الأمل، وفاران لن يرحل بالمجان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 12 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 12 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 12 يونيو 2021:

مبابي يمنح الأمل لريال مدريد

منح كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، ريال مدريد الأمل في التعاقد معه خلال الصيف الجاري.

وقال مبابي في تصريحات صحفية إنّه لم يحدد قراره بعد وأنّ إمكانية مغادرته الفريق الباريسي في الصيف قائمة.

ريال مدريد يرفض التخلي عن فاران بالمجان

ذكرت صحيفة ABC الإسبانية أنّ ريال مدريد لن يوافق على رحيل رافاييل فاران بالمجان بعد نهاية عقده الموسم المقبل.

وأوضحت أنّه في حال مماطلة اللعب في مسألة التجديد فقد يتم بيعه في الصيف الحالي.

أنشيلوتي معجب بموهبة ريال مدريد

أفادت أنباء صحفية أنّ كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، معجب بالمستوى الذي يقدمه لاعب الرديف ماريو جيلا.

وأشارت التقارير إلى أنّ اللاعب كان قريبًا من الرحيل إلى صفوف سامبدوريا الإيطالي لكنّه قد يستمر ويشارك في الفترة التحضيرية.

برشلونة قد يسهل عودة حكيمي لريال مدريد

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة قد يتخلى عن إيمرسون لصالح إنتر لأجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز.

وفي حال وصول إيمرسون لفريق النيراتزوري فهذا يعني رحيل أشرف حكيمي في ظل اهتمام من ريال مدريد بإعادة المغربي.

تحديد موعد عودة ريال مدريد إلى سانتياجو برنابيو

أكدت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد سوف يستعيد ملعبه "سانتياجو برنابيو" في سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يخوض الملكي أول مباراة له على أرضه بحضور الجماهير في الجلة الرابعة من الليجا.