أخبار ريال مدريد: لاوتارو يبتعد وحكيمي يقترب مع جناح منتخب إسبانيا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 16 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021:

أكد أليخاندرو كامانيو، وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، صعوبة رحيل مهاجم إنتر عن الفريق في الفترة المقبلة في ظل تمسك النيراتزوري به.

وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ إنتر لن يوافق على رحيل المهاجم بسهولة لكنّه لن يبالغ في طلباته المالية بسبب وضع الأندية الناتج عن جائحة كورونا.

وأوضح أنّ التفاوض مع إنتر لأجل لاوتارو لن يكون سهلًا، إلا أنّ قرار اللاعب قد يحدد الكثير من الأمور.

أوضحت تقارير صحفية، أنّ إنتر يرغب في بيع أشرف حكيمي في الصيف المقبل لأجل توفير عوائد مالية لتحسين وضع النادي.

وأكدت التقارير أنّ اللاعب قد يكون أول المغادرين في ظل اهتمام ريال مدريد بعودته ومحاولات باريس سان جيرمان للتعاقد معه.

أكدت "ديفنسا سنترال" الإسبانية أنّ ريال مدريد يراقب داني أولمو، لاعب المنتخب الإسباني، في بطولة يورو 2020 للتوقيع معه.

وأشارت إلى أنّ صاحب الـ23 عامًا قد يكون تدعيمًا قويًا للفريق في ظل مستواه الجيد مع لا روخا وكذلك فريقه لايبزيج.

يبحث نادي ريال مدريد عن مدافع لخلافة سيرخيو راموس مع اقتراب الأخير من الرحيل بالمجان في الصيف.

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإنّ ميلان شكرينيار، مدافع إنتر، يظهر على لائحة المطلوبين للنادي الملكي في الموسم الجديد.

ذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أنّ نادي ريال مدريد يرغب في عودة مارتن أوديجارد إلى النادي الملكي بعد انتهاء إعارته مع آرسنال.

وقد يوافق لوس بلانكوس على استمرار أوديجارد بصورة نهائية مع آرسنال شرط الحصول على خدمات سميث رو في المقابل.