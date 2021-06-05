أخبار ريال مدريد: كورتوا يؤكد استمرار هازارد، وفرصة جديدة لإيسكو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 5 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 5 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 5 يونيو 2021:

كورتوا يؤكد بقاء هازارد

أكد تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، أنّ مواطنه إيدين هازارد لن يغادر صفوف النادي الملكي في الصيف الجاري.

وقال في تصريحات صحفية إنّ هازارد سوف يقاتل مع كارلو أنشيلوتي لإثبات نفسه في الموسم الجديد.

إيسكو يحصل على فرصة جديدة في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أنّ كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الجديد، قرر الإبقاء على إيسكو ومنحه فرصة أخرى خلال الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أنّ إيسكو لن يرحل في الصيف وسوف يعمل على الاستعداد خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزًا مع انطلاق الموسم الجديد.

راموس يقترب من مانشستر يونايتد

تقطعت السبل بين سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، ورئيس النادي، فلورنتينو بيريز وسوف يرحل في الصيف الحالي.

التقارير الصحفية أشارت إلى اقترابه من مدينة مانشستر ولكن إلى مانشستر يونايتد الذي قدّم له عرضًا لمدة خمس سنوات.

وكان راموس قريبًا من الشياطين الحمر في 2015 لكن اللاعب فضّل البقاء مع ريال مدريد.

ريال مدريد يستغل بنزيما لضم مبابي

كشفت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد يقوم بكل ما لديه للتعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان عقب انتهاء بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

وأوضحت التقارير أنّ كريم بنزيما سوف يستغل فترة المشاركة مع فرنسا لأجل اقناع اللاعب بالتعاقد مع النادي الملكي.

بيل لن يكون في ريال مدريد الموسم المقبل

رغم نفي وكيل أعماله منذ عدة أيام، عادت التقارير الصحفية لتؤكد قرار جاريث بيل بالاعتزال نهائيًا بعد يورو 2020.

وأوضحت أنّ الويلزي أكد للمدرب الجديد، كارلو أنشيلوتي، أنّه لن يكون ضمن صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل.