أخبار ريال مدريد: صفقة مبابي حُسمت وبيل يعلن موقفه من العودة بعد أنشيلوتي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 4 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 4 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 4 يونيو 2021:

رسميًا.. عودة بينتوس إلى منصب المعد البدني لريال مدريد

أعلن ريال مدريد يوم الجمعة عن عودة أنطونيو بينتوس مجددًا إلى منصبه كمعد بدني، وذلك في سبيل محاربة كثرة الإصابات.

وكان بينتوس قد رحل بناء على رغبة المدرب السابق زين الدين زيدان، إلا أن كثرة الإصابات مؤخرًا في سانتياجو برنابيو دفعت إدارة فلورنتينو بيريز لاتخاذ خطوات جديدة لمواجهة الأزمة.

ووفقًا لما أعلنه النادي في بيانه الرسمي فإن بينتوس سوف يشغل رئاسة منطقة التعافي في ريال مدريد، بعيدًا عن الجهاز الفني لأنشيلوتي.

مبابي سيعلن انتقاله إلى ريال مدريد في هذا الموعد!

تتواصل الأنباء حول مستقبل كيليان مبابي، وهذه المرة بأخبار جديدة أن انتقاله إلى ريال مدريد قد حُسم بالفعل.

هذا ما قاله برنامج "Chiringuito"، الذي أكد على أن مبابي سوف يعلن وصوله إلى سانتياجو برنابيو في وقت قريب للغاية.

هذا الوقت القريب هو خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، والتي يشارك فيها مبابي مع منتخب فرنسا.

بيل يوضح موقفه بعد عودة أنشيلوتي لريال مدريد

قال النجم الويلزي جاريث بيل إن المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي شخص عظيم، ولكنه لن يغير موقفه بخصوص مستقبله مع النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وأضاف: "أعرف كارلو أنشيلوتي، إنه مدرب رائع، وأنا أتعامل معه بشكل جيد حقًا ، لقد قضينا بعض الأوقات الرائعة في الماضي".

وتابع: "لا يمكنني أن أقول إن عودته إلى ريال مدريد ستؤثر على خططي بخصوص المستقبل، ولا يمكنني أن أقرر شيء الآن، سأخوض منافسات اليورو ثم سنرى".

الكشف عن موقف إيفرتون وريال مدريد من ريتشارليسون

أوضح موقع "ليفربول إيكو" أن إيفرتون ليس مستعداً للتفريط في نجمه البرازيلي ريتشارليسون مهما كانت العروض المقدمة.

الأنباء في إنجلترا رشحت البرازيلي الشاب للحاق بمدربه السابق في إيفرتون كارلو أنشيلوتي بريال مدريد بعد عودة الأخير للنادي الملكي.

كيف يؤثر ريال مدريد على مستقبل رونالدو الحالي؟

من ضمن الوجهات المحتملة لرونالدو إذا قرر الرحيل عن يوفنتوس، باريس سان جيرمان، إلا أن عائقًا واضحًا يظهر أمام الدولي البرتغالي هنا.

صحيفة "ماركا" في تقرير لها زعمت أن باريس سان جيرمان لن يكون مهتمًا بالتعاقد مع رونالدو إلا إذا رحل كيليان مبابي هذا الصيف باتجاه ريال مدريد