أخبار ريال مدريد: صفقة تبادلية مفاجئة مع آرسنال.. و"الملكي" يرغب استعادة لاعبه

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 14 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021:

في تحرك غير متوقع، كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن نادي آرسنال الإنجليزي يقترح صفقة تبادلية مع ريال مدريد.

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن آرسنال مستعد ليمنح ريال مدريد الفرنسي ألكساندر لاكازيت، مقابل الحصول على خدمات الويلزي جاريث بيل.

تلقى ريال مدريد ضربتين موجعتين خلال فترة التوقف الدولي، بعد عودة البرازيلي إيدير ميليتاو، والنمساوي دافيد ألابا مصابين.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد ينتظر الاختبارات التي ستجريها الخدمات الطبية في النادي، للتعرف على موقفهما.

موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أكدت أن ريال مدريد يرغب في استعادة سيرخيو ريجيلون الظهير الأيسر من نادي توتنهام الإنجليزي.

ريال مدريد يرغب في استعادة ريجيلون خلال الصيف المقبل، لكن بدون دفع شرط استعادته الذي تبلغ قيمته 40 مليون يورو.

"الملكي" يريد التفاوض مع توتنهام لتخفيض هذه القيمة، اعتمادًا على العلاقة الجيدة مع توتنهام.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد لا يرغب في الحصول على خدمات أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي.

وكانت تقارير قد أفادت أن يوفنتوس مستعد لعقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد، يحصل فيها "البيانكونيري" على خدمات داني سيبايوس، مقابل التخلي عن رابيو.

ورغم إعجاب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بقدرات رابيو، إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس "الميرنجي" يعارض هذه الصفقة..