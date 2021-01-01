أخبار ريال مدريد: صفقة تبادلية مع فرانكفورت وبيريز يريد مبابي مع بنزيما

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 28 أبريل 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد، تواصلت مع ريال مدريد، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع رافييل فاران، مدافع الفريق.

وارتبط المدافع الفرنسي بالرحيل عن صفوف الميرينجي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل نهاية عقده في صيف 2022، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وبحسب صحيفة إكسبريس الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد، تواصل مع ريال مدريد، وطلب منه معرفة موقفه من التفريط في اللاعب الفرنسي صاحب الـ 27 عامًا.

أفادت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد، تدرس الدخول في صفقة تبادلية مع آينتراخت فرانكفورت، للحصول على أندريا سيلفا مهاجم الفريق الألماني.

وارتبط المهاجم البرتغالي، بالرحيل عن فرانكفورت، وسط اهتمام من العديد من الفرق الأوروبية، إلا أن وكيل أعماله أكد أن اللاعب سيستمر مع فريقه.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن ريال مدريد يريد مبادلة لوكا يوفيتش لاعب الفريق المعار إلى آينتراخت فرانكفورت، مع أندريا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت تقارير صحفية عن قرار ريال مدريد النهائي، بشأن بيع لاعب الفريق مارتن أوديجارد، والمعار إلى صفوف آرسنال خلال الموسم الحالي.

ويلعب اللاعب الدنماركي، في صفوف آرسنال على سبيل الإعارة هذا الموسم، ونجح في خطف الأنظار إليه بعد مستواه، وتريد إدارة الفريق اللندني التعاقد معه بشكل دائم.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد، ترفض التخلي عن أوديجارد، ولن تقوم ببيعه لآرسنال، فهي ترى فيه مستقبل الفريق وستعتمد عليه على المدى الطويل.

أكدت تقارير صحفية ان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يريد جمع كريم بنزيما لاعب الميرينجي، مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لمدة موسم على الأقل.

وبحسب صحيفة ديفنسا سنترال، فإن بيريز واثق من التعاقد مع مبابي، ويريد مشاهدته مع بنزيما في هجوم الميرينجي لمدة موسم على الأقل.