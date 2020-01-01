كاكا الجديد على رادار ريال مدريد وبرشلونة يراقب الموقف

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن ريال مدريد يسعى لضم البرازيلي الشاب إيجور جوميز من صفوف ساو باولو في ظل اهتمام برشلونة له.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي الشاب إيجور جوميز نجم فريق ساو باولو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن كشافة من ريال مدريد تابعوا اللاعب خلال الأسابيع الماضية وأعجبهم للغاية بما يقدمه.

وسيواجه ريال مدريد منافسة قوية من قبل برشلونة الذي يتابع اللاعب أيضَا بحسب ما أوضحت الصحيفة، بالإضافة لإشبيلية وأياكس الهولندي.

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ويجد ريال مدريد أزمة أخرى بعيدة عن منافسة برشلونة وإشبيلية وأياكس في الحصول على خدماته، حيث يقيم ناديه الصفقة بسعر مبالغ فيه بالنسبة للملكي.

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ويملك اللاعب عقدًا مع فريقه البرازيلي به شرط جزائي يسمح له بالرحيل في أي وقت لكن مقابل 50 مليون يورو وهو ما يعد غير مقبول بالنسبة للملكي في مثل تلك الأوقات الصعبة.

وأوضحت الصحيفة أن فريق أياكس هو الوحيد حتى الآن الذي حاول ضم اللاعب بشكل رسمي بعدما تواصل مع ساو باولو لهذا الغرض.

جدير بالذكر أن صاحب الـ 21 عامًا يلعب في مركز صانع الألعاب ويتم تلقيبه بكاكا الجديد ويستمر تعاقده في البرازيل حتى عام 2023.