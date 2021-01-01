أخبار ريال مدريد: زيدان يطلب التعاقد مع محرز وهالاند يفضل الميرينجي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 3 بريل 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 2 أبريل 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد يأمل في التعاقد مع رياض محرز، جناح مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة تيليجراف الإنجليزية، أن المدرب الفرنسي معجب كثيرًا بأداء محرز ويريد التعاقد معه، لتشكيل ثلاثي هجومي مكون من محرز، وبنزيما وهازارد.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال التعاقد مع محرز سيرحل عن الميرينجي، ماركو أسينسيو لتوفير المال اللازم لتدعيم صفوف الفريق، بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم.

أشارت تقارير صحفية، إلى دخول تشيلسي ومانشستر يونايتد، سباق التعاقد مع جناح ريال مدريد، لوكاس فاسكيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عقد فاسكيز مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، العروض لتجديد عقده ويريد الرحيل عن الفريق بالمجان في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ABC الإسبانية، فإن تشيلسي ومانشستر يونايتد يريدان التعاقد مع لوكاس فاسكيز، الذي ارتبط بالانضمام إلى بايرن ميونخ بنسبة كبيرة.

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، واختيار الفريق الذي يريد الانضمام له الموسم المقبل.

وارتبط هالاند بالرحيل عن صفوف الفريق الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام العديد من الأندية على وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة، ومانشستر يونايتد وسيتي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن المهاجم النرويجي، يفضل الانضمام إلى ريال مدريد، ولكن الملكي لا يرغب في دفع سعر الصفقة الذي سيتجاوز الـ 150 مليون يورو.

سيتابع ريال مدريد، اللاعب بريان جيل لاعب إشبيلية المعار إلى صفوف إيبار، في مباراة الميرينجي مع إيبار، مساء اليوم في الدوري الإسباني.

ودخل النجم الإسباني الشاب، حسابات ريال مدريد ويريد التعاقد معه، لمهارته وسرعته وقدراته الهجومية الكبيرة.

وبحسب موقع ديفنسا سنترال، فإن جيل لديه شرط جزائي في عقده حاليًا يصل إلى 50 مليون يورو، ولكن إشبيلية سيعمل على تمديد العقد وتجديده خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 100 مليون يورو كشرط جزائي.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة ريال مدريد، قررت عرض مدافع الفريق رافييل فاران في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، للاستفادة منه ماديًا.

وينتهي عقد المدافع الفرنسي مع ريال مدريد في صيف 2022، وحاولت إدارة الميرينجي تجديد العقد، ولكن اللاعب ووكيله يرغبون في زيادة الراتب.

وبحسب صحيفة ABC الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد ستقرر التخلي عن فاران خلال الصيف المقبل، للاستفادة منه ماديًا، فهي تقدر سعر اللاعب بـ 70 مليون يورو.