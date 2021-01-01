أخبار ريال مدريد: زيدان يثير التكهنات حول انتقاله إلى يوفنتوس والميرينجي لا يريد هالاند

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 7 أبريل 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021:

زاد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التكهنات حول مستقبله مع ريال مدريد، في ظل الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى يوفنتوس ورحيله عن ريال مدريد.

وارتبط المدرب الفرنسي، بالرحيل عن ريال مدريد في ظل تراجع المستوى ونتائج الميرينجي، ولكن الفريق استفاق مؤخرًا وعاد للمنافسة على الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا من جديد.

وقال زيدان في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "إيطاليا دائمًا في القلب، وطالما كان يوفنتوس مهمًا بالنسبة لي، ولكن دعونا نرى ماذا سيحدث في المستقبل".

أفادت تقارير صحفية، عن دخول ليفربول في سباق التعاقد مع مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد المعار إلى صفوف آرسنال.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن اللاعب النرويجي لا يمانع الانضمام إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط أوديجارد صاحب الـ 22 عامًا، بالرحيل عن ريال مدريد بعد فشله في إثبات مع الميرينجي، وخرج في إعارة مع ريال سوسييداد وتألق وعاد إلى الفريق الملكي، قبل أن يخرج في إعارة من جديد إلى آرسنال.

نفى لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الأنباء التي ربطته بالرحيل عن ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والانضمام إلى الدوري الإنجليزي.

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الحالي وارتبط اللاعب بالرحيل عن صفوف الميرينجي، وسط اهتمام من بايرن ميونخ، وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وشدد فاسكيز في تصريحات صحفية، نقلها موقع جول على أنه يتمسك بريال مدريد، نافيًا الأنباء التي أشارت إلى رحيله للدوري الإنجليزي في الصيف المقبل

عقب مباراة ليفربول وريال مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، دار حديث قصير بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وفينيسيوس جونيور لاعب الفريق، مع فابينيو متوسط ميدان ليفربول.

وكشفت صحيفة ماركا عن الحوار الذي دار بين الثلاثي، عقب المباراة التي فاز فيها الفريق الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتحدث بيريز مع فابينيو وذكره بالفترة التي قضاها في صفوف ناشئين ريال مدريد كظهير أيمن في 2012، ومن جانبه أشاد اللاعب البرازيلي بمواطنه فينيسيوس جونيور الذي حصل على لقب رجل المباراة.

كشفت تقارير صحفية، أن ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المهاجم النرويجي، ارتبط بالرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند في نهاية الموسم، ويعد ريال مدريد من أكثر الفرق التي ارتبط اللاعب بالانضمام إليها في الفترة القادمة.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة يورو سبورت، فإن ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل، بل يعمل على رفع سعره ليحرم المنافسين من التعاقد معه ويصعب مهمتهم.