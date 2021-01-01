أخبار ريال مدريد: رايولا يقترح صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد ومحاولة أخيرة لتجديد عقد فاسكيز

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 1 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 1 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات: رايولا يحسم مصير هالاند وكافاني يقترب من التمديد

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 1 مايو 2021:

يعتقد مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، أن فريق ريال مدريد قادر على تحمل سعر المهاجم النرويجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط المهاجم الشاب بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن الأزمة المالية التي يمر بها الميرينجي قد تعطل الصفقة.

وفي مقابلة حصرية مع شبكة آس الإسبانية، أكد فيها رايولا أن ريال مدريد سيكون قادرًا على تحمل صفقة هالاند بالرغم من الأزمة المالية للفريق.

أكدت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تأمل في تجديد عقد لوكاس فاسكيز، نجم الفريق خلال الفترة المقبلة بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا.

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، وحاولت إدارة الميرينجي تجديد عقده، إلا أن اللاعب رفض العروض المقدمة إليه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إدارة الملكي، تريد تجديد عقد فاسكيز الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب زيدان.

اقترح مينو رايولا وكيل اللاعبين، إلى احتمالية حدوث صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد، وريال مدريد خلال الفترة القادمة، سيكون بطلها بول بوجبا نجم الشياطين الحمر.

وارتبط بوجبا بالانتقال إلى الشياطين الحمر، في السنوات السابقة، في ظل رغبة مدرب الميرينجي زين الدين زيدان، في التعاقد مع اللاعب الفرنسي، ولكن الصفقة دائمًا ما تتعطل.

ومن جانبه يرحب رايولا، وكيل أعمال بوجبا، بفكرة صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد، ينضم فيها بوجبا للفريق الملكي، ويذهب هازارد إلى الشياطين الحمر.

أوضحت تقارير صحفية، عن دخول ريال مدريد في منافسة مع جاره أتلتيكو، للتعاقد مع ميريح ديميرال مدافع يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع Tutto Juve، فإن المدافع التركي ديميرال اقترب من الرحيل عن صفوف البيانكونيري، بسبب قلة المشاركات وخروجه من حسابات مدرب الفريق.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد وأتلتيكو سيتنافسان على التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، بالإضافة إلى إيفرتون الإنجليزي الذي يريد التعاقد مع ديميرال بناء على طلب مدربه كارلو أنشيلوتي.