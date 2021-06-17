أخبار ريال مدريد: راموس يريد باريس سان جيرمان ومفاوضات لضم سبينازولا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 17 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 17 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 17 يونيو 2021:

أفادت تقارير صحفية، أن سيرجيو راموس، يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده ورحيله عن ريال مدريد.

وأعلن المدافع الإسباني نهاية مشواره مع الميرينجي، والذي استمر لسنوات، في مؤتمر صحفي اليوم وودع النادي وجمهوره.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن راموس يريد الانضمام إلى باريس سان جيرمان، إذ أن عدد كبير من اللاعبين والمدرب يتحدثون اللغة الإسبانية وهذا ما سيساعده على التأقلم سريعًا على أجواء الفريق.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، رفضت عرضًا من مانشستر يونايتد، للتعاقد مع رافييل فاران مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة مانشستر إيفيننج نيوز، فإن الشياطين الحمر قدموا عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المدافع الفرنسي، ولكن تم رفضه فالميرينجي يريد 80 مليون للتخلي عن لاعبه.

أوضحت تقارير صحفية، رغبة ريال مدريد في التعاقد مع سبينازولا، لاعب روما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة الميرينجي، تخطط لصفقة تبادلية مع روما، ينضم فيها سبينازولا إلى الميرينجي، بينما ينتقل بورخا مايورال إلى ذئاب العاصمة الإيطالية.

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد في منع لاعبيه من المشاركة في أولمبياد طوكيو، والتي تقام في شهر أغسطس القادم.

وبحسب شبكة TNT فإن ريال مدريد، لا يرغب في أن يشارك أي من لاعبيه في الأولمبياد القادمة للمشاركة في الموسم التحضيري، تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.